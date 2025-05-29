盧比歐祭簽證新規 限制外國「審查言論」官員入境

美國國務卿盧比歐今天宣布新簽證限制政策，針對「參與審查美國人言論的外國官員及個人」。他並未點名任何具體事件，但美國科技公司與政府曾質疑歐盟「數位服務法」對言論自由施加過度限制。

「長期以來，美國人因行使言論自由權而遭到外國當局罰款、騷擾甚至起訴」，盧比歐（Marco Rubio）在社群媒體X上寫道。

「今天，我宣布一項新簽證限制政策，適用參與審查美國人言論的外國官員及個人。言論自由是美國生活方式的核心，是與生俱來的權利，外國政府無權干涉。」

盧比歐同時抨擊外國政府向美國科技業者施壓，要求接受全球內容審核規則，進而影響美國社群媒體用戶。「外國官員要求美國科技平台採用全球內容審查政策，或進行超出權限、涉入美國內部的審查行為，同樣令人無法接受。」

他在另一篇X貼文中指出，「無論是在拉丁美洲、歐洲還是其他地點，消極處理傷害美國人權利者的日子已經結束。」

盧比歐並未點名將被制裁的特定國家或個人。不過，巴西近來與億萬富豪馬斯克（Elon Musk）旗下的社群平台X槓上，原因是X未遵從下架被控散播假訊息帳號的指令。美國政商界近來對歐洲「打壓」言論自由也多有批評。

副總統范斯（JD Vance）2月就在慕尼黑安全會議上砲轟歐洲領導人涉嫌審查言論。臉書母公司Meta等大型企業也曾表示，歐洲聯盟（EU）落實「數位服務法」（Digital Services Act），等同審查其平台。

歐盟官員則指「數位服務法」的目的是讓網路環境更安全、更公平，強制科技巨頭加大處理非法內容的力道，包括仇恨言論與兒童性剝削的內容。

美國國務院指出，這項簽證禁令屬於「移民和國籍法」（Immigration and Nationality Act）範疇，賦予國務卿權力，如果「任何外國人」入境「可能對美國外交政策造成嚴重不利後果」，得以拒絕入境。

一名匿名的前國務院官員對政治新聞媒體Politico表示，重點是本屆政府如何界定「嚴重不利後果」。「如果有位美國納粹分子在法國發文，而法國禁止親納粹言論，盧比歐是否會說經營這個法國平台、實施內容審查的人士應被禁止入境美國？」

盧比歐發布簽證禁令的前一天，國務院傳已下令外館停止為學生和交流訪問學者簽證申請人安排面談，準備擴大對外國學生進行社群媒體審查，以打擊校園裡的反猶太主義。