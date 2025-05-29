哈佛招收外籍生人數 川普：上限約15％

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國麻州的私立名校哈佛大學校園。法新社
美國麻州的私立名校哈佛大學校園。法新社

美國總統川普28日在白宮橢圓辦公室對媒體指稱，哈佛大學應該對其准許入學的外籍生人數，有個可能約15%的上限，而非31％，且這所常春藤盟校需向美國政府出示該校目前來自其他國家的學生名單。

川普強調，「哈佛得聽話。哈佛現在很不尊重我們國家，並且他們目前的所作所為愈陷愈深」。

川普還說，「我們有想念哈佛及其他（美國知名）學府的（美國）民眾。因為我們那些學校裡有外籍生，所以（美國本地學生）他們（才）錄取不了」；「我想確定外籍生是會愛我們國家的人」。

川普聲稱，「哈佛必須明白，我最不想做的就是傷害他們。他們正傷害自己，正在鬥爭」；川普並以美國另1所私立名校哥倫比亞大學為例，批評哥大「非常、非常糟糕；他們至今的所作所為，他們非常反猶太，還有許多其他事；但（哥大）他們正與我們合作尋找解決方案」；「可是哈佛卻想鬥爭，他們想展現自己有多聰明，而他們卻令自己慘遭修理、輸得一塌糊塗」。

彭博資訊29日報導說，川普前述言論提出1個具體、明確的外籍生招生人數目標。哈佛則未立即對此一目標置評。

根據哈佛的資料數據，該校近6800名學生（占全體學生的27%）來自其他國家，高於2006的占比（約20%）。哈佛表示，該校的外籍人士逾1萬人，其中包括研究員，或為了該校非學位課程而來的人士和他們的家屬。

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