快訊

梅雨鋒面來了！今全台明顯降雨 吳德榮：下周二鋒面再來

留學政策會不會再變？ 準留美台灣學生：拿到美簽也不安心

涉非常規交易套利上億 銅料大廠名佳利負責人500萬元交保

拒絕外國審查言論 魯比歐：限制外國相關官員入境

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美國國務卿魯比歐。（美聯社）
美國國務卿魯比歐。（美聯社）

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日宣布，針對審查美國人發言的外國人，採取新的簽證限制政策；魯比歐說，外國官員對於身在美國的公民在社群平台上的發言提出逮捕令是讓人不能接受的。

魯比歐28日表示，言論自由是美國人最珍惜的權利，不但被銘記在美國憲法之上，也是讓美國作為世界自由燈塔的象徵。

魯比歐說，美國雖然已經在國內採取行動，禁止任何審查制度，但現在卻看到許多令人感到不安的案例，例如外國政府或官員採取審查，甚至在有些案例中，外國官員明明沒有權限，卻明目張膽地審查美國科技公司和美國公民和居民。

魯比歐說，針對外國人對美國人的發言採取審查制度，他宣布一項新的簽證限制政策。

魯比歐說，外國官員對身在美國的公民和居民在社群平台上做出的發言提出逮捕令是讓人不能接受的；魯比歐並表示，外國官員要求美國科技平台遵循全球內容審核政策，或者在美國採取審查行動，也是同樣無法讓人接受的。

魯比歐表示，國務院不會容忍對美國主權的侵害，尤其是對行使言論自由的侵害。

國務院指出，這項新的簽證限制是依循「移民和國籍法」的規定，允許國務卿禁止任何有可能對美國對外政策造成嚴重不利影響的外國人入境。

美國公民 簽證 外國人

延伸閱讀

中美是否透過外交管道就學簽問題溝通？陸外交部這麼說

魯比歐出手縮編白宮國安會 近百名官員突被強迫休假

川普私下認了！普亭自認占上風 1原因「不準備停戰」

俄烏戰爭未歇 魯比歐：美國還保留對俄國的制裁手段

相關新聞

美暫停留學生簽證面談 擬擴大審查申請人社群媒體

美國國務院廿七日以內部電文下令所有駐外使領館，即起暫停學生簽證、交換學者簽證面談預約，準備實施新規定擴大審查簽證申請人的...

準留美台灣學生：拿到美簽也不安心

今年準備赴美留學的台灣學生安里（化名），昨天一早起來看到美方下令全球大使館停止安排外國學生簽證面試，他的簽證面試恰好就在昨天，緊張萬分，所幸最後順利通過面試。他指出，更多準留學生擔心即便拿到美簽，美方政策若急轉彎，留學計畫仍可能受阻。

馬斯克跟川普鬧翻了？痛批「又大又美」減稅法案浪費錢

科技大亨馬斯克發出對美國川普政府迄今最強烈抨擊，在廿七日播出的ＣＢＳ訪談預告中，馬斯克說，川普提出的「又大又美」減稅與開...

川普政府盯上挺民主黨州10大學 擬砍經費、禁收國際生

紐約時報廿七日報導，一個聲稱致力消除反猶太主義的川普政府工作小組，已挑出十間重點學校，除了首當其衝的哈佛大學，還包括紐約大學、洛杉磯加州大學等。批評者指出，這十校都位在去年大選支持民主黨的州或民主黨鐵票區華府。 川普政府 盯上挺民主黨州10大

洛杉磯8歲男童智商堪比愛因斯坦 夢想成為太空人

洛杉磯縣華人聚居城市奇諾岡（Chino Hills）一名8歲的天才男孩，他的智商高達159分，與著名物理學家愛因斯坦相近...

拒絕外國審查言論 魯比歐：限制外國相關官員入境

美國國務卿魯比歐（Marco Rubio）28日宣布，針對審查美國人發言的外國人，採取新的簽證限制政策；魯比歐說，外國官...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。