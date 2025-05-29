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川普政府盯上挺民主黨州10大學 擬砍經費、禁收國際生

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
紐約時報報導，川普政府擬以校方縱容反猶活動等理由，威脅切斷哈佛等多所大學經費或禁收外籍生。圖為哈佛校園內，學生示威抗議川普。 （歐新社）
紐約時報報導，川普政府擬以校方縱容反猶活動等理由，威脅切斷哈佛等多所大學經費或禁收外籍生。圖為哈佛校園內，學生示威抗議川普。 （歐新社）

紐約時報廿七日報導，一個聲稱致力消除反猶太主義的川普政府工作小組，已挑出十間重點學校，除了首當其衝的哈佛大學，還包括紐約大學、洛杉磯加州大學等。批評者指出，這十校都位在去年大選支持民主黨的州或民主黨鐵票區華府

美國川普政府以校方縱容反猶活動等理由，威脅切斷多所大學經費或禁收外籍生。川普政府已說將切斷數間大學的聯邦經費，其中哈佛大學約有九十億美元恐受影響。布朗大學預計被砍五點一億美元，哥倫比亞大學則因補助和合約被取消，損失約四億美元，該校正配合聯邦政府的要求清單，希望拿回經費。

康乃爾大學至少有十億美元成為當局刪減目標，西北大學則恐被砍七點九億美元。賓州大學有一點七五億美元聯邦經費被喊停，原由是該校對一名跨性別運動員二○二二年參與學校體育活動的處理方式。普林斯頓大學則說數十項補助被暫緩，白宮指出該校恐損失二點一億美元。

另外還有數十所學校被川普政府盯上，大多是由美國教育部的民權辦公室負責檢視。但重點還是川普政府一個工作小組挑出的十校，即哥大、喬治華盛頓大學、哈佛、約翰霍普金斯大學、紐約大學、西北大學、柏克萊加大、洛杉磯加大、明尼蘇達大學和南加州大學。

紐時說，川普政府對刪減大學經費提出的原因廣泛，常指稱這幾校縱容反猶太主義，但當局選擇鎖定哪些學校、及對這些學校的部分要求，有時讓教育人士和專家困惑。例如，西北大學曾公布一份清單，列舉已採取哪些作法對抗反猶主義，這與川普政府對哥大的要求清單相當符合，但數日後西北大學仍遭當局鎖定。

華府 紐約時報 白宮 民主黨 川普 外籍生 哈佛大學 反猶

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