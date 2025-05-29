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美暫停留學生簽證面談 擬擴大審查申請人社群媒體

聯合報／ 記者顏伶如、許維寧、編譯季晶晶盧思綸／綜合報導
美國國務卿魯比歐發電文給駐外使館，要求暫停安排留學生簽證面談。圖為魯比歐廿一日出席眾議院聽證。（美聯社）
美國國務卿魯比歐發電文給駐外使館，要求暫停安排留學生簽證面談。圖為魯比歐廿一日出席眾議院聽證。（美聯社）

美國國務院廿七日以內部電文下令所有駐外使領館，即起暫停學生簽證、交換學者簽證面談預約，準備實施新規定擴大審查簽證申請人的社群媒體使用狀況。

我教育部昨表示，已向美國在台協會（ＡＩＴ）了解，對方指尚未接獲國務院通知，已排定的學生簽證面談、送件等應能照常辦理，但要持續觀察後續變化。

紐約時報報導，美國國務卿魯比歐五月廿七日簽發的電文中發布這項命令，國務院官員證實魯比歐下令暫停新的簽證面談預約，等待進一步指引。

未預約的面談時段下架

Politico網站等媒體說，國務院將在完成檢討之後，未來幾天對外國學生、交換學者的簽證申請，頒布社群媒體使用調查更新版規定。已完成預約安排面談的簽證申請人可根據現行規定進行，還沒預約的簽證面談時段則下架。

電文寫道，國務院正在檢討Ｆ、Ｍ、Ｊ簽證申請的篩選與背景調查，準備擴大審查所有申請人的社群媒體使用狀況。

國務院發言人布魯斯表示，審查程序「並非新措施，政府將持續運用一切可用工具評估申請人，無論是學生或其他類別」。

申請人被拒恐很難翻案

智庫「美國政策國家基金會」執行主任安德森表示，一旦川普政府以社群發文為由拒發簽證，申請人恐怕很難翻案。安德森指出，這項指示凸顯美國當局有意阻擋與政府持不同觀點的申請人入境。

安德森表示：「領事官員擁有極大的裁量權，如果他們將審查重點放在社群貼文，那申請人往往很難再有第二次機會，因為他們甚至根本不知道自己為何被拒簽。」

川普政府官員先前表示，學生簽證持有人、綠卡持有人如果支持巴勒斯坦人或因加薩戰爭批評以色列，便可能遭到驅逐出境，因為這些行為威脅美國外交政策，這些外籍人士也可能是哈瑪斯組織的支持者。批評者說，川普政府打壓美國憲法保護的言論自由。

外籍生趕不上秋季開學

華爾街日報指出，美國有上百萬留學生，這些外籍學生赴美入學前必須取得簽證，目前是申請簽證高峰期，國務院這項法規變化，將讓許多使領館無法及時完成簽證面談讓外籍生趕上秋季開學，調查社群活動等作法，也會讓未來簽證審核時間拉長，可能迫使學生延後入學或考慮美國以外的選擇。

魯比歐的電文並未說明往後社群媒體使用調查想尋找哪些內容，不過電文提到川普政府先前公布，旨在清除恐怖分子、打擊反猶太主義的行政命令。

許多國務院官員過去幾個月私下抱怨，先前對於社群媒體使用調查公布的規定過於籠統，舉例來說，規定裡沒有清楚說明在社群媒體張貼巴勒斯坦國旗照片，是否就會讓外國學生面臨進一步審查。

立法院昨日召開教育文化委員會，朝野立委憂心台灣學生求學權益受損。

立委陳秀寶表示，全面暫停學生簽證，對志在留美的學生而言是青天霹靂。

美國國務院廿七日以電文要求駐外使領館暫停學生簽證面談預約。圖為昔日在美國駐北京大使館外等待簽證面談的大陸學生。（美聯社）
美國國務院廿七日以電文要求駐外使領館暫停學生簽證面談預約。圖為昔日在美國駐北京大使館外等待簽證面談的大陸學生。（美聯社）

美國在台協會 簽證 社群媒體 巴勒斯坦 川普 外籍生 國務院

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