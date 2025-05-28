魯比歐：將對「審查美國人」的外國官員 宣布新簽證限制

美國國務卿魯比歐28日在社群媒體X發文說，他當天會宣布新的簽證限制政策，將適用於同謀「審查」美國人的外國官員和外國人。

魯比歐說，美國人長期因為行使言論自由，遭到外國當局罰款、騷擾甚至起訴，「言論自由對美國的生活方式至關重要」，這也是與生俱來權利，外國政府無權干預。

魯比歐說，致力損害美國人權利的外國人，不應享有旅行到美國的特權，「無論是拉丁美洲、歐洲或其他地方」。

另據路透28日引述魯比歐聲明，魯比歐表示，無法接受外國官員基於在美國領土、發布在美國平台的社群媒體貼文，對美國公民或居民發布或威脅發布逮捕令；同樣，也不能接受外國官員要求美國科技平台進行內容審核。