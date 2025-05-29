馬斯克批「大而美」法案令人失望 與川普兩人裂痕擴大

馬斯克發出對川普政府迄今最強烈抨擊，在27日播出的CBS訪談預告中，他說「大而美」減稅法案「破壞」政府撙節的努力，他對此感到失望。這番評論無疑會進一步加深馬斯克和美國總統川普之間的隔閡。

馬斯克在這個訪談片段中說，他「很失望看到這項增加預算赤字的大規模支出法案，也破壞DOGE（政府效率部）團隊所做的努力」。完整節目將於6月1日播出。

馬斯克一直宣稱，如果不降低赤字，美國政府終將破產。他接受CBS訪問時，似乎也重申這個觀點。他說：「我認為一項法案可以大，也可以美，但我不確定能否兩者兼具。這是我的個人看法。」

美國眾議院上周以一票之差，通過了「大而美」減稅法案，為川普第二任期首個重大立法勝利鋪路。該法案目前將交由參議院表決。川普將這項「大而美」稅改法案視為重大政績。

然而，根據非黨派機構的預估，儘管該法案削減幾項支出來抵銷減稅開支，但將在未來十年使美國政府債務增加超過3.3兆美元，這引發了財政鷹派人士的強烈批評。

另外，馬斯克接受「Ars Technica」訪問時坦承：「我想我可能確實花了些過多時間在政治上。」

他說：「其實比眾人以為的要少，因為媒體會過度報導任何政治相關的事情。」「我並沒有不在公司，只是相對的時間分配，可能在政府方面花得太多，而我最近幾周已經大幅減少了這部分的時間。」

馬斯克也對DOGE削減政府支出的努力受阻感到挫折，並暗示該計畫受到國會議員阻撓。DOGE宣稱迄今已節省1,750億美元，遠低於馬斯克最初預測的2兆美元。

FT的調查發現，DOGE所宣稱的節省金額中，只有極少部分能被驗證，該單位的帳目充斥重複計算與誇大估算。