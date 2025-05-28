市場搞錯？大而美法案恐讓美債暴增 川普貿易顧問：將改善財政

大而美法案可能會讓美國國債暴增，市場憂心不已，促使10年期公債殖利率一路飆升，但川普貿易顧問納瓦羅表示，當前美債殖利率走升，反映出恐懼、而非現實，交易者以為政府未來借貸將大增，卻又未刪減開支，可是實際上該法能提升美國經濟成長、創造額外收入，加上對等關稅帶來的額外稅收，會讓美國財況更加穩健。

納瓦羅28日投書The Hill網站寫道，美國國會預算處（CBO）預估，大而美法案會讓美國國債在未來十年激增近4兆美元，但CBO報告低估了美國國內生產毛額（GDP）展望，估計長期成長率僅有1.7%。他認為，要是美國長期經濟成長率在2.2%~2.7%，將帶來1.2兆~2.5兆美元的新稅收，足以讓CBO預估的財政缺口分別降至2.6兆美元、1.3兆美元。

他同時指出，CBO報告的另一問題是未計入對等關稅的稅收，川普的公平貿易政策，目標是把美國稅基由仰賴所得稅，轉為取得關稅之助。

他說，若計入10%對等關稅，視消費者反應和執行成效而定，未來十年的額外稅收應該有2.3兆~3.3兆美元。這筆稅收搭配更強勢的成長，能進一步縮減大而美法案對預算的衝擊，若美國經濟成長2.2%，該法案估計只會讓債務微增3,000億美元；倘若美國經濟擴張2.7%，更可能出現多達2兆美元的盈餘。