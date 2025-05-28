怕美元貶太兇？ 佛州立法允許以「黃金及白銀」購物

美國佛羅里達州州長簽署法案，推動黃金及白銀成為美元以外的合法貨幣，並稱此舉能協助民眾抵禦美元貶值的風險。

福斯新聞報導，佛州州長德桑提斯（Ron DeSantis）27日簽署一項法案，將允許黃金與白銀成為佛州合法貨幣。法案預計明年7月1日生效，規定所有金銀幣都需要印上重量、純度，並標明來自哪個造幣廠。

佛州州長主張，華盛頓的長期赤字開支引發美元貶值風險，而貴金屬是抵抗美元貶值的保護措施。德桑提斯指出：黃金價格自2015年以來翻了兩倍，但紙幣購買力卻因通膨而持續下降。

法案中明確提到，金銀的使用與接受，都是非強制性的。此外，購買貴金屬將可免付營業稅，而金銀將可能用來支付其他種類的稅金。

法案並規定，接受黃金貨幣的商家必須有執照。而從事支票兌現及貨幣服務業（MSB）的業者，必須接受此種支付方式。

造幣廠Tampa Bay Coin and Precious Metals所有人邦奈特（Marc Bonnett）表示，這「理論上」是個好主意，但不知道要如何落實。