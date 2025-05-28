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川普推深海採礦 專家：恐對海洋法規構成威脅

中央社／ 紐約聯合國總部27日綜合外電報導
專家表示，美國總統川普規避全球法規，開始推動在國際水域進行海底採礦，可能構成更廣泛性威脅，即存在競爭關係的國家競相宣稱對國際水域擁有主權。路透
專家表示，美國總統川普規避全球法規，開始推動在國際水域進行海底採礦，可能構成更廣泛性威脅，即存在競爭關係的國家競相宣稱對國際水域擁有主權。路透

專家表示，美國總統川普規避全球法規，開始推動在國際水域進行海底採礦，可能構成更廣泛性威脅，即存在競爭關係的國家競相宣稱對國際水域擁有主權

法新社報導，川普上月簽署行政命令，援引鮮為人知的1980年美國法律，以加快國內和國際水域深海採礦許可的核發程序。

加拿大深海採礦商「金屬公司」（The MetalsCompany）已繞過國際海床管理委員會（InternationalSeabed Authority），向美國提交了在公海進行商業採礦的申請。

國際海床管理委員會獲得聯合國公約授權，負責管理國家管轄範圍以外的海床。

海洋法規的主要依據是「聯合國海洋法公約」（UNCLOS），這項公約於1982年開放各國簽署，旨在防止「對世界海洋和大洋下方土地的主權權利進行競爭性爭奪」。

美國援引「聯合國海洋法公約」中的多項條文，但從未批准這條公約。

美國法律事務所「主權地理」（SovereignGeographic）律師勒斯拉普（Coalter Lathrop）告訴法新社，儘管美國不是「聯合國海洋法公約」的締約國，卻是一系列相應的國際習慣法規則的巨大受益者。

例如，美國擁有最大的專屬經濟區（EEZ）之一。專屬經濟區賦予各國對距其海岸線200海里（370公里）以內的海域主權，保護它們免受外國漁船和其他採掘業的侵害。

勒斯拉普認為，如果美國享受海洋法的好處，「卻無視協議的另一部分，也就是國家管轄範圍以外區域的海床及其礦產是人類的共同遺產，那麼，就算退一步來說，這也會破壞整體的海洋法律秩序」。

「美國單方面核發許可，可能會導致一個由美國精心策劃和創建的體系，大體上為了美國自身的利益而瓦解。」

美國 川普 主權

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