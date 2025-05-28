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川普覬覦不止 英王盛讚加拿大「強大且自由」力挺

中央社／ 渥太華27日綜合外電報導
英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）伉儷預定今天抵達加拿大進行歷史性訪問。路透
英國國王查理三世（King Charles Ⅲ）伉儷預定今天抵達加拿大進行歷史性訪問。路透

英國國王查爾斯三世今天主持加拿大國會開議典禮時發表御座致辭，他以「強大且自由」稱讚加拿大。時值美國總統川普再三揚言要併吞加拿大，英王此番發言被認為是力挺加拿大。

法新社報導，英王查爾斯三世（King Charles Ⅲ）在致辭中表示：「民主、多元主義、法治、自決與自由是加拿大人民珍視的價值觀，也是加拿大政府堅決捍衛的原則。」他並說，加拿大正面臨「關鍵時刻」。

查爾斯三世在熱烈掌聲中，引用加拿大國歌歌詞，稱加拿大是「真北之邦，強大且自由！」

加拿大是大英國協（Commonwealth of Nations）成員，所以國家元首是查爾斯三世。這位76歲的英國君主在卡蜜拉王后（Queen Camilla）陪同下，應加拿大總理卡尼（Mark Carney）之邀訪問渥太華。

川普一再提及要讓加拿大成為美國第51州，不過查爾斯三世從未對此公開評論，但他的演講措辭受到外界密切關注，觀察他是否會含蓄地回應此一議題。

儘管查爾斯三世將演講稿讀得像其本人所言，但內容實際上是由加拿大總理辦公室撰寫，目的在闡述政府「建立強大加拿大」之優先事項，以及如何實現這些目標。

川普除威脅吞併加拿大外，還針對加拿大發動關稅戰。

查爾斯三世謹慎地說：「開放的全球貿易體系雖然並不完美，但幾十年來一直幫助加拿大人走向繁榮，不過這套體系現在正發生變化。」

「我們必須保持眼睛雪亮：如今世界比二戰以來的任何時候都更加危險與不確定。」

川普今天不甘示弱地在自家社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發表意圖吞併加拿大的文字，聲稱將提供其擬議的「金穹」（Golden Dome）飛彈防禦系統保護加拿大，但川普並未提及查爾斯三世。

川普表示，加拿大非常希望加入「金穹」系統，不過如果它仍是一個分離且不同的國家，那就將要為此花上610億美元；但若它成為美國珍視的第51個州，就無需花費任何費用。

川普並說：「他們（加拿大）正在考慮這個提議。」加拿大目前尚未回應川普的說法。

查爾斯三世 川普 加拿大

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