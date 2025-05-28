聽新聞
0:00 / 0:00

哪裡找既要大又要美的減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
馬斯克談到川普的減稅法案：「我認為一項法案可以大，也可以美，但我不確定能否兼具兩者。」路透
馬斯克談到川普的減稅法案：「我認為一項法案可以大，也可以美，但我不確定能否兼具兩者。」路透

馬斯克發出對川普政府迄今最強烈抨擊，在周二播出的CBS訪談預告中，他說「大而美」減稅法案「破壞」政府撙節的努力，他對此感到失望。這番評論無疑會進一步加深馬斯克和美國總統川普之間的隔閡。

馬斯克在訪談中說，他「很失望看到這項增加預算赤字的大規模支出法案，也破壞DOGE（政府效率部）團隊所做的努力」。

馬斯克一直宣稱，如果不降低赤字，美國政府終將破產。他接受CBS訪問時，似乎也重申這個觀點。他說：「我認為一項法案可以大，也可以美，但我不確定能否兼具兩者。這是我的個人看法。」

另外，馬斯克接受「Ars Technica」訪問時坦承：「我想我可能確實花了些過多時間在政治上。」

他說：「其實比眾人以為的要少，因為媒體會過度報導任何政治相關的事情。」「這並不在於我不在公司，只是相對的時間分配，可能在政府方面花得太多，而我最近幾周已經大幅減少了這部分的時間。」

馬斯克 關稅 川普

延伸閱讀

哈佛大學學生示威 與川普對立升級

影／SpaceX星艦連3次測試失敗！飛行中失控爆炸 馬斯克回應了

川普警告以色列勿破壞美伊核談判！美媒：內唐亞胡恐無視美方發動突襲

普亭承諾提「和平備忘錄」跳票！川普怒嗆玩火 俄方回應了

相關新聞

美暫停留學生簽證面談 擬擴大審查申請人社群媒體

美國國務院廿七日以內部電文下令所有駐外使領館，即起暫停學生簽證、交換學者簽證面談預約，準備實施新規定擴大審查簽證申請人的...

準留美台灣學生：拿到美簽也不安心

今年準備赴美留學的台灣學生安里（化名），昨天一早起來看到美方下令全球大使館停止安排外國學生簽證面試，他的簽證面試恰好就在昨天，緊張萬分，所幸最後順利通過面試。他指出，更多準留學生擔心即便拿到美簽，美方政策若急轉彎，留學計畫仍可能受阻。

馬斯克跟川普鬧翻了？痛批「又大又美」減稅法案浪費錢

科技大亨馬斯克發出對美國川普政府迄今最強烈抨擊，在廿七日播出的ＣＢＳ訪談預告中，馬斯克說，川普提出的「又大又美」減稅與開...

川普政府盯上挺民主黨州10大學 擬砍經費、禁收國際生

紐約時報廿七日報導，一個聲稱致力消除反猶太主義的川普政府工作小組，已挑出十間重點學校，除了首當其衝的哈佛大學，還包括紐約大學、洛杉磯加州大學等。批評者指出，這十校都位在去年大選支持民主黨的州或民主黨鐵票區華府。 川普政府 盯上挺民主黨州10大

洛杉磯8歲男童智商堪比愛因斯坦 夢想成為太空人

洛杉磯縣華人聚居城市奇諾岡（Chino Hills）一名8歲的天才男孩，他的智商高達159分，與著名物理學家愛因斯坦相近...

馬斯克批「大而美」法案令人失望 與川普兩人裂痕擴大

馬斯克發出對川普政府迄今最強烈抨擊，在27日播出的CBS訪談預告中，他說「大而美」減稅法案「破壞」政府撙節的努力，他對此...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。