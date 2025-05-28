哪裡找既要大又要美的減稅案？馬斯克發出對川普最嚴厲抨擊

馬斯克發出對川普政府迄今最強烈抨擊，在周二播出的CBS訪談預告中，他說「大而美」減稅法案「破壞」政府撙節的努力，他對此感到失望。這番評論無疑會進一步加深馬斯克和美國總統川普之間的隔閡。

馬斯克在訪談中說，他「很失望看到這項增加預算赤字的大規模支出法案，也破壞DOGE（政府效率部）團隊所做的努力」。

馬斯克一直宣稱，如果不降低赤字，美國政府終將破產。他接受CBS訪問時，似乎也重申這個觀點。他說：「我認為一項法案可以大，也可以美，但我不確定能否兼具兩者。這是我的個人看法。」

另外，馬斯克接受「Ars Technica」訪問時坦承：「我想我可能確實花了些過多時間在政治上。」

他說：「其實比眾人以為的要少，因為媒體會過度報導任何政治相關的事情。」「這並不在於我不在公司，只是相對的時間分配，可能在政府方面花得太多，而我最近幾周已經大幅減少了這部分的時間。」