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美將領：華府正考慮非洲司令部去留

中央社／ 奈洛比27日綜合外電報導

美國非洲司令部（AFRICOM）司令蘭里今天表示，華府正在評估這個機構的未來，他呼籲非洲各國政府就美國非洲司令部可能裁撤一事，向華府表達意見。

美國媒體今年3月曾報導，總統川普政府正考慮合併非洲司令部與歐洲司令部，以精簡官僚機構。美國非洲司令部是在2008年成為獨立的地域司令部。

路透社報導，蘭里（Michael Langley）在肯亞舉行的非洲國防首長會議前對媒體表示，他已與多位非洲官員討論此一問題。

他說：「我已和一些國防部長和幾位總統談過，並告知他們，我們正在評估。」

蘭里說，有關美國非洲司令部的未來，非洲各國政府應透過駐美大使來表達意見。

在2008年之前，美國在非洲的軍事活動由其他地區的司令部負責。後來非洲司令部成立，反映了美國在非洲日益增長的國家安全利益，包括伊斯蘭叛亂，以及與中國、俄羅斯的競爭。

在西非，與蓋達組織（al Qaeda）及伊斯蘭國（Islamic State）有關的團體近年不斷壯大，而經過一連串軍事政變後，美國在當地的安全影響力已經減弱。

政變迫使美國撤回對當地的安全支持，也讓一些轉向俄羅斯求援的軍政府上台。

去年，尼日軍政府下令，要美國從尼日撤走近1000名軍事人員，並撤出價值1億美元的無人機基地。

非洲 美國 伊斯蘭國

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