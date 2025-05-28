快訊

防教師遭施壓 日本聘「校園律師」是應對恐龍家長良藥？

iOS18.5傳災情！iPhone升級後玩10分鐘就「燙得像鐵板」 這兩代用戶卻受惠

日本躲不掉南海海槽大震！恐致富士山噴發 教授：將瞬間退回江戶時代

哈佛從命還不夠？川普政府官員放話：領導團隊必須「重大變動」

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普25日走在白宮南草坪時比出大拇指。路透
美國總統川普25日走在白宮南草坪時比出大拇指。路透

美國川普總統的「聯合打擊反猶太主義工作小組」4月向哈佛大學提出了一系列具體要求，包括取消多元、平等、共融（DEI）政策和平權措施，交出國際學生和反以色列抗議者的身份資料等。但不僅如此，一位官員告訴《紐約郵報》，哈佛大學還必須考慮「重大的領導階層變動」，才有可能恢復與政府的談判。

這位知情官員表示，若哈佛的領導團隊不進行改組，雙方「幾乎難以想像」能夠重返談判桌。

該消息人士指出：「哈佛實際上就像是一家企業，和任何企業一樣，有一位執行長，也就是（校長）加伯（Alan Garber），同時也有一個董事會，最終對學校的發展方向具有相當大的影響力。」

他補充說：「我們希望哈佛能重返談判桌，但我認為確實有一些因素正在發揮作用，阻礙這一進程。如果不進行領導階層變動，很難看到重新達成協議的可能。」

消息人士透露，在哥倫比亞大學默許特別工作小組要求的幾天之後，哥大前臨時校長阿姆斯壯（Katrina Armstrong）便辭職，校董會對她領導與川普政府談判的能力失去了信心。

與此同時，根據美國聯邦總務署（GSA）發出的一封信函副本，即便川普政府宣布新一輪約1億美元的經費削減，加伯仍堅持立場，誓言要「堅決」反對政府。

美國 川普 哈佛大學

延伸閱讀

傳美國暫停外國學生簽證 教育部：AIT指尚未接獲國務院通知

哈佛大學學生示威 與川普對立升級

活下來就是贏家 川普關稅「會有很多人垮掉」…4成上市櫃認台幣升到28元 這些產業影響最大

黃仁勳隨川普訪中東！謝金河警告AI地緣戰 網諷：巨頭也敢唱衰？

相關新聞

哈佛從命還不夠？川普政府官員放話：領導團隊必須「重大變動」

美國川普總統的「聯合打擊反猶太主義工作小組」4月向哈佛大學提出了一系列具體要求，包括取消多元、平等、共融（DEI）政策和...

川普政府暫停國際學生簽證面試！專家曝被拒簽恐有1風險

華盛頓郵報報導，美國國務院27日發布電報，指示領事部門暫停學生簽證預約，同時加強申請人社群審查。對此，智庫「美國政策國家...

美國防部高官洩密案外案扯出非法監聽 白宮對防長赫塞斯信任動搖？

美國國防部長赫塞斯4月曾以一項五角大廈的洩密調查為依據，開除3名高級幕僚，但衛報27日報導，白宮已對該調查失去信心，原因...

美國衛生部長宣布：不再建議兒童孕婦接種新冠疫苗

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）今天宣布，不再建議兒童與健康孕婦接種COVID-1...

洛杉磯8歲男童智商堪比愛因斯坦 夢想成為太空人

洛杉磯縣華人聚居城市奇諾岡（Chino Hills）一名8歲的天才男孩，他的智商高達159分，與著名物理學家愛因斯坦相近...

新冠變異株NB.1.8.1登陸美…傳染性更強 症狀也是咳嗽喉嚨痛

在中國報告新冠病毒變異株NB.1.8.1病例激增之際，聯邦疾病防治中心(CDC)表示，NB.1.8.1病例已在美國多地發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。