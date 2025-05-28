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川普政府暫停國際學生簽證面試！專家曝被拒簽恐有1風險

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
示威者27日在哈佛大學高舉美國國旗，抗議川普政府取消哈佛大學招收國際生資格。歐新社
示威者27日在哈佛大學高舉美國國旗，抗議川普政府取消哈佛大學招收國際生資格。歐新社

華盛頓郵報報導，美國國務院27日發布電報，指示領事部門暫停學生簽證預約，同時加強申請人社群審查。對此，智庫「美國政策國家基金會」（National Foundation for American Policy）執行主任安德森（Stuart Anderson）提到，一旦川普政府以社群貼文為由拒發簽證，申請人恐怕很難有第二次申簽機會。

目前並不清楚國務院的指示具體包含什麼內容。國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）27日在例行簡報中表示：「這部分尚未對外公開。我們會實施所有可用手段，審查任何想進入美國的人。」她補充，每個國家都有權了解入境者的身分與動機，美方將持續運用各種工具來評估誰有資格入境，「無論對象是學生或其他人士」。

至於社群媒體的審查程序及其是否會有變動，布魯斯拒絕說明，「我們不會在這裡向媒體說明相關流程、所採取的步驟性質或使用的方法」。但她強調，希望透過這些程序判斷「誰值得或不值得進入美國」。

彭博資訊報導提到，暫停甚至放緩學生及訪問學者簽證申請，將對全球數十萬名學生及美國各地眾多教育機構產生影響。這些美國院校近年來愈來愈依賴吸引海外人才增加校園人數。

華郵報導指出，每年有超過100萬名外籍生在全美各大學就讀，為美國經濟帶來數十億美元收益，更強化美國的科學與科技產業。

「美國政策國家基金會」執行主任安德森表示，「視川普政府對學生簽證的限制程度而定，可能導致計畫赴美的國際學生人數減少」。他提到，通常做人生規畫會希望有一定的確定性，尤其在哪裡就學或就業等重大決定。

安德森指出，這項指示凸顯美國當局有意阻擋與政府持不同觀點的申請人入境。

安德森說：「領事官員擁有極大的裁量權，如果他們將審查重點放在社群貼文，那申請人往往很難有第二次機會，因為他們甚至可能根本不知道自己為何被拒簽。」

美國 簽證 社群媒體

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