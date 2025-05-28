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哈佛大學學生示威 與川普對立升級

中央社／ 麻州劍橋27日綜合外電報導
數百名哈佛大學學生舉行抗議活動。法新社
數百名哈佛大學學生舉行抗議活動。法新社

數百名哈佛大學學生今天舉行抗議活動，不滿美國總統川普為讓這間一流學府配合外部政治監督而一再出招，包括打算取消聯邦機構與哈佛的所有合約，涉及金額估達1億美元。

法新社報導，有學生的標語寫著「川普=叛徒」，另有群眾高呼「誰今天屬於課堂的一員，就讓誰留下」，他們指的是哈佛大學的國際學生。川普政府日前透過撤銷哈佛大學的「學生及交換訪客登錄系統」（SEVIS）認證，撤銷他們招收外國學生的權利。

法官已裁定暫停執行這道禁令，並排定29日舉行聽證。29日正好是哈佛大學的畢業典禮

來自英國、僅透露名字為傑克（Jack）的醫學史應屆畢業生說，川普的政策將削減美國大學院校對國際學生的吸引力。

他的父母將遠從英國前來麻州劍橋市（Cambridge）參加他的畢業典禮，他表示，「積雲或許飄散，傷害仍將鑄成」，暗指法院有可能推翻川普幾項傷害性最大的政策。

他說：「人在這裡的（留學生）無法知道自己的處境，而在海外的則是不知能否返美…我不確定是否會繼續在這裡攻讀博士學位，6年是一段很長的時間。」

政治學教授恩諾斯（Ryan Enos）表示，川普對哈佛頻頻出招，已削弱一流學者赴美的意願。

他在示威行動中告訴記者說：「我聽過國外教授說，『我們鼓勵我們最優秀的學生赴美』。」但川普近來的行動讓他「懷疑我們還能這麼告訴他們嗎？」

數百名哈佛大學學生舉行抗議活動。法新社
數百名哈佛大學學生舉行抗議活動。法新社
數百名哈佛大學學生舉行抗議活動。法新社
數百名哈佛大學學生舉行抗議活動。法新社
數百名哈佛大學學生舉行抗議活動。法新社
數百名哈佛大學學生舉行抗議活動。法新社

畢業典禮 川普 哈佛大學

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