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美國委內瑞拉互指不安全 警告公民不要前往

中央社／ 華盛頓/卡拉卡斯27日綜合外電報導

美國和委內瑞拉今天分別警告公民不要前往對方國家，美國稱其公民在委內瑞拉面臨不當拘留的風險，委內瑞拉則說委國公民是美國系統性侵犯人權的受害者。

路透社報導，美國國務院在聲明中表示：「美國公民在委內瑞拉面臨日益嚴重的非法拘留風險。」

美國國務院已對委內瑞拉發出最高級別4級的旅行警示，列舉拘留期間的酷刑、恐怖主義、綁架、不公平執法、暴力犯罪、內亂和醫療保健不足等風險，呼籲公民「請勿前往」。

美國在委內瑞拉未設有大使館或領事館。

美國先前表示，一些美國人在委內瑞拉遭受不當拘留。一名男子於本月獲釋，其他人則於1月獲釋。

委內瑞拉也對美國發出旅行警示，並敦促居住在美國的委內瑞拉公民離開。

委內瑞拉譴責美國總統川普利用1798年的法律，將數百名移民驅逐到薩爾瓦多最惡名昭彰的監獄。

美國最高法院本月繼續阻止川普援引這項法律，指責川普政府試圖在沒有充分法律程序的情況下驅逐移民。

美國公民 川普 委內瑞拉

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