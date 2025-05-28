美國防部高官洩密案外案扯出非法監聽 白宮對防長赫塞斯信任動搖？

美國國防部長赫塞斯4月曾以一項五角大廈的洩密調查為依據，開除3名高級幕僚，但衛報27日報導，白宮已對該調查失去信心，原因是顧問們接獲告知，這些幕僚據稱是因美國國家安全局（NSA）一項未經授權的非法監聽行動而遭到揭發。

根據7位知情人士透露，川普顧問對洩密案的疑慮，被廣泛認為始於3名五角大廈高層，即資深顧問考德威爾、副幕僚長謝爾尼克，以及副部長幕僚長卡洛爾4月陸續遭停職與開除，並發表聯合聲明否認有任何不法行為，質疑調查有政治動機。

整起事件起因是一份關於美軍重新掌控巴拿馬運河的最高機密文件遭洩，被歸咎於考德威爾，調查由國防部長赫塞斯的私人律師帕拉托雷（Tim Parlatore）負責監督。

白宮顧問被告知，考德威爾曾列印該文件，拍照後以私人手機傳送給記者。但隨後幾週內，顧問們開始質疑調查，尤其是在考德威爾登上名嘴塔克・卡森（Tucker Carlson）的Podcast，指控解職是五角大廈內鬥所致。

據報白宮官員曾施壓帕拉托雷公開證據，包括說明五角大廈如何掌握考德威爾手機內容。帕拉托雷起初以調查尚未結束為由拒絕，但接近4月底時曾暗示考德威爾手機遭未經授權監聽。儘管他事後否認曾提出此說法，並強調僅轉述他人簡報內容。

衛報指出，這起未經授權的竊聽事件尚未獲得釐清，但仍令顧問們感到震驚，因為這種監聽幾乎可以肯定違憲，情節可能比洩密案本身更嚴重。不過，顧問們認為此說法站不住腳，並抱怨帕拉托雷提供了可疑訊息。

非法竊聽的說法，以及考德威爾的否認，加劇了五角大廈和白宮之間的信任破裂。追蹤調查的川普顧問私下表示，他們已經無從判斷該相信誰、或該相信什麼。尤其是一位川普顧問最近告訴赫塞斯，他不認為考德威爾或任何被開除的幕僚曾洩露過任何消息。

衛報的報導最後指出，這種緊張的局勢肯定會在6月的參議院聽證會前給赫塞斯帶來更大壓力，更廣泛而言，也會對他的辦公室造成更大壓力。洩密調查現在已持續近一個月，既沒有新證據，也沒有移交聯邦調查局，讓國防部長辦公室陷入混亂。