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美國衛生部長宣布：不再建議兒童孕婦接種新冠疫苗

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國衛生部長小羅勃甘迺迪宣布，不再建議兒童與健康孕婦接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。（美聯社）
美國衛生部長小羅勃甘迺迪宣布，不再建議兒童與健康孕婦接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。（美聯社）

美國衛生部長小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）今天宣布，不再建議兒童與健康孕婦接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，稱這是有科學依據的「常識性」決定。

美國食品暨藥物管理局（FDA）官員上週宣布，他們將限縮接種新冠疫苗的核准範圍，限65歲以上年長者及患慢性疾病的較年輕族群接種。

川普政府官員稱這項轉變將使美國與英國、德國和法國等國做法更趨一致，這些國家僅建議年長者與免疫功能低下者每年接種加強劑。

法新社指出，新冠疫苗是結束疫情的關鍵工具。目前正推動改革聯邦公共衛生政策的小羅勃甘迺迪，長期以來一直散布與疫苗有關，特別是新冠疫苗的不實訊息。

小羅勃甘迺迪在社群媒體X上發布影片表示：「我非常高興地宣布，從今天起，針對健康兒童和健康孕婦的新冠疫苗，已從疾病管制暨預防中心（CDC）預防接種建議時程中移除。」

食藥局官員也表示，如果疫苗製造商希望保留疫苗在65歲以下健康人群中的使用許可，他們將需要進行新的臨床試驗，包括與生理食鹽水安慰劑進行比較。

約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）傳染病專家艾達佳（Amesh Adalja）表示，雖然新的措施與其他國家一致，「但我確實認為，最初的新冠疫苗系列應成為例行兒童疫苗接種的一部分」。

賓州費城兒童醫院（Children's Hospital ofPhiladelphia）頂尖疫苗專家歐菲特（Paul Offit）警告，這項改變恐會限制那些仍希望接種加強劑的人獲得疫苗，尤其在美國私有化醫療保健體系下，保險公司可能會拒絕納入給付範圍。

這次關於孕婦接種新冠疫苗指導原則的改變，與疾管中心先前的立場大相逕庭。

截至今天上午，疾管中心的網站尚未更新小羅勃甘迺迪的聲明，仍稱孕婦是接種新冠疫苗「特別重要」的對象。

網站內容表示：「如果您正懷孕或最近懷孕，相較於未懷孕者，您更有可能因為COVID-19出現重症。」

美國 新冠疫苗 孕婦

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