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加拿大前總理杜魯多穿「運動鞋」聆聽英王演講 遭批不得體

聯合報／ 編譯張佑生／即時報導
加拿大前總理杜魯多的運動鞋十分突兀，左邊是前總理哈珀，右邊是杜魯多母親瑪格麗特。路透
加拿大前總理杜魯多的運動鞋十分突兀，左邊是前總理哈珀，右邊是杜魯多母親瑪格麗特。路透

加拿大總理杜魯多27日在加拿大渥太華國會開幕式上，聆聽英國國王查理三世演說時，身穿正式西裝卻搭了一雙綠色運動鞋，顯得特別突兀，事後也被批評穿搭不得體。

杜魯多陪同母親瑪格麗特進入參議院議事廳，參加這場歷史性的演說。他身穿海軍藍西裝，搭配一雙青綠色與橙色的愛迪達Gazelle運動鞋。

查理三世在演說中強調加拿大是一個「強大且自由」的國家，以回應川普最近威脅要將加拿大變成美國的第51州

杜魯多在演說中被安排坐在顯眼的位置，這意味著他充分知道自己的鞋子可能被拍到以及被到訪的皇室成員看到。

批評者在社群媒體上嘲笑杜魯多的鞋子選擇。前保守黨總理哈珀的通訊主任蘇達斯分享了一張杜魯多服裝的照片，並配文：「我不知道該說什麼」。

杜魯多今年1月在川普的高關稅以及併入第51州的威脅下，民調跌落谷底，黯然請辭。

總理 杜魯多 加拿大

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