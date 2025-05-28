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第一夫人出面了！網傳哈佛拒絕錄取巴倫惹怒川普 梅蘭妮亞辦公室回應

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子巴倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。美聯社
美國第一夫人梅蘭妮亞（右）與兒子巴倫，今年1月20日在華府的美國國會大廈圓形大廳，參加川普總統就職典禮，聆聽川普發表演說。美聯社

美國川普政府撤銷哈佛大學招收外籍生資格時，網路出現陰謀論，說川普此舉是因小兒子巴倫（Barron Trump）曾被哈佛、哥倫比亞和史丹佛等名校拒絕錄取。第一夫人梅蘭妮亞現在出面，否認有關巴倫曾被哈佛大學拒絕的「完全不實」謠言。

《每日郵報》27日報導，第一夫人辦公室否認巴倫曾申請哈佛，更不用說遭拒絕錄取。梅蘭妮亞的通訊主任克萊門斯（Nicholas Clemens）在一份聲明中表示：「巴倫沒有申請哈佛大學，任何關於他本人或他人代表他提出申請的說法，都是完全不實的。」

目前尚不清楚關於巴倫遭哈佛大學拒絕錄取的謠言從何而來，不過，當川普4月首次對哈佛大學發動猛烈抨擊時，網路上立刻掀起一陣熱烈討論，懷疑他是因為兒子沒被錄取而大為光火。甚至連民主黨籍的羅德島州聯邦參議員懷特豪斯（Sheldon Whitehouse）也在「X」針對此事發文，進一步助長相關揣測。

事實查核網站Snopes指出，目前沒有任何確切證據指向巴倫曾遭這些學校拒絕。哈佛大學代表沒有立即回應紐約郵報發出的置評請求。

梅蘭妮亞 川普 哈佛大學

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