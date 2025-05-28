留美路增阻礙！美凍結學生簽證面試 將全面審查社群媒體活動

美國表示將動用「一切工具」來評估學生簽證的申請人，國務卿魯比歐已下令美國在全球各地的大使館暫停安排新的學生簽證面談，以配合當局加強審查申請人社群媒體活動的政策。

這項命令載於魯比歐周二（27日）向美國外交人員發布的一份國務院內部電文，要求「即日起，在進一步指示前，領事部門不應增加任何學生或交流訪問學者（F、M和J簽證）的面試預約名額」。

國務院發言人 Tammy Bruc未直接評論電文內容，但強調審查程序「並非新措施，政府將持續運用一切可用工具評估申請人，無論是學生或其他類別」。

此舉正值美國總統川普升高對美國一些最負盛名大學的攻擊，其中包括校方對外籍學生的管理方式。川普指責這些大學允許仇恨言論，未打擊反猶太主義。他最近取消了哈佛、哥倫比亞等校數十億美元聯邦補助，國土安全部更突然廢除哈佛招收留學生的資格，後因法院命令暫緩實施。

川普政府並誓言對大學校園的調查將從常春藤盟校擴大到其他學校，包括加州大學系統在內。美司法部反猶太主義工作組負責人Leo Terrell表示，加州大學系統應會面臨「大量訴訟」，並補充說，「東岸、西岸、中西部」的大學也可能面臨法律訴訟。

駐克利夫蘭的移民律師David Leopold表示，川普政府此舉對國際學生以及依賴他們以增加收入的美國大學來說，恐怕會是「災難性的，甚至可能具有毀滅性」，「相關的經濟和文化影響巨大」。

在2023-2024學年，全美近1,900萬高等教育在校生裡大約有國際學生110萬名，其中以印度留學生人數最多，其次是中國大陸。大多數國際學生在美主修理工科，約25%選擇數學或電腦科學，約20%是工程專業。

教育數據平台Studyportals發現，今年1至4月研究美國留學選項的國際學生驟降50%，轉向歐洲、澳洲和紐西蘭等地。若趨勢持續，2025年赴美需求恐年減70%。

Studyportals共同創辦人Edwin van Rest也警告：「每名放棄美國的學生不僅是學費損失，更是人才流失。」國際學生通常繳納全額學費，從而抵消美國大學的的部分成本，使其能向美國本地學生提供更多資助。