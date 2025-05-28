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美國國務院下令暫停學生簽證面談 準備擴大社群媒體審查範圍

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美國國務院下令暫停學生簽證面談 準備擴大社群媒體審查範圍

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
川普政府已下令全球美國大使館，立即停止為外國學生安排簽證面試。圖為27日的美國白宮外，一名遊客戴著「讓美國再次偉大」帽子。歐新社
川普政府已下令全球美國大使館，立即停止為外國學生安排簽證面試。圖為27日的美國白宮外，一名遊客戴著「讓美國再次偉大」帽子。歐新社

美國川普政府已下令全球美國大使館，立即停止為外國學生安排簽證面試，以準備對所有國際申請人實施全面的社群媒體審查。

這項消息最初由《Politico》報導，《衛報》等媒體隨後跟進證實。

美國國務院27日發布一份電報，指示領事部門暫停新增「任何額外的學生或交流訪問學者（F、M 和 J 類）簽證預約名額」，直至進一步指引發布為止，該指引預計將於未來幾天內公布。

電報中寫道：「國務院正在審查現有針對學生和交流訪問學者簽證申請人的審查與審核操作和流程。」官員們計劃發布關於「擴大對所有此類申請人進行社交媒體審查」的指引。

報導指出，這道指令可能會嚴重延誤簽證處理流程，並衝擊高度依賴國際學生學費收入的美國大學，而川普總統指責其中許多院校抱持極左派意識形態。

這項凍結措施是對現行審查措施的進一步升級。目前的審查主要鎖定曾參與親巴勒斯坦校園抗議活動的學生。

新擴大措施社群媒體審查將適用於所有學生簽證申請人，而不僅限於那些因參與政治活動而被標記者。

根據原審查程序，領事官員會審查申請人在Instagram、X和TikTok等社群平台上的貼文、分享和評論，搜尋可能被視為威脅國家安全的內容。這項措施在川普上任後，也與打擊反猶太主義的政策立場掛鉤。

美國國務院尚未立即回應置評請求。

美國 簽證 社群媒體

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