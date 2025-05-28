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台積電ADR大漲3% 較台北交易溢價22.8%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
台積電。路透
台積電。路透

台積電ADR周二（27日）大漲3%%，收在197.68美元，較台北交易溢價22.8%。

美國股市周二大漲，美國總統川普收回對歐盟的關稅要脅，加上消費者信心意外躍升，提振了投資人的風險胃口。全球債市回升，也有利市場信心。

道瓊工業指數大漲740.58點，漲幅1.8%，收在42,343.65點；標普500指數漲118.72點，漲幅2.1%，至5,921.54點；那斯達克綜合指數大漲461.96點，漲幅2.5%，至19,199.16點。

與人工智慧（AI）相關的「科技七雄」股漲勢強勁，費城半導體指數大漲3.4%，超微（AMD）漲3.9%，輝達（NVIDIA）漲3.2%。輝達周三將發布財報，預料每股純益成長 43.5%，營收將大增66.2%。

台灣加權股價指數周一跌200.03點收在收在21,336.54點。台積電跌1.1%，收在965.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 147.79 +2.28 141.50 4.45

中華電 CHT 132.62 -0.27 131.50 0.85

台積電 TSM 1,185.21 +2.97 965.00 +22.82

聯電 UMC 46.41 -1.02 46.00 0.88

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

美國 指數 台積電

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