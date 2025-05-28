道瓊指數大漲740點 川普留給歐盟談判時間 債市回升穩軍心

美國股市周二大漲，美國總統川普收回對歐盟的關稅要脅，加上消費者信心意外躍升，提振了投資人的風險胃口。全球債市回升，也有利於市場信心。

道瓊工業指數大漲740.58點，漲幅1.8%，收在42,343.65點；標普500指數漲118.72點，漲幅2.1%，至5,921.54點；那斯達克綜合指數大漲461.96點，漲幅2.5%，至19,199.16點。

與人工智慧（AI）（AI）相關的「科技七雄」股漲勢強勁，費城半導體指數大漲3.4%，超微（AMD）漲3.9%，輝達（NVIDIA）漲3.2%，台積電ADR漲近3%。輝達周三將發布財報，預料每股純益成長 43.5%，營收將大增66.2%。

美國公債殖利率在全球債券市場反彈之際下跌。10年期公殖利率小幅降至4.432%，上周五殖利率收在4.5%上方。

美國總統川普表示，他對歐盟加快貿易談判感到鼓舞。他放棄對歐盟加徵50%關稅的威脅，將實施時間延後到7月9日，以便白宮與歐盟進行談判。此舉讓布魯塞爾為貿易談判做好準備。

Brave Eagle Wealth Management的Robert Ruggirello表示，「對歐盟徵收關稅的最後期限延到7月9日是整體解決貿易問題的重要一步，因為這提升了貿易協議未來繼續取得成果的可能性，而這正是市場所希望的消息。」

Murphy and Sylvest 高級財富顧問兼市場策略師Paul Nolte說，「投資人有點摸清了川普的套路」，Nolte說：「他就像在玩牌，你知道他在下注，但在桌上其他玩家的逼迫下，他就放棄了。」

經濟方面，5月消費者信心指數急升 14.4%，為漲勢增添了動力。

接下來，本周還有一批標普500指數成分股公司將公布財報，其中包括周三公布財報的人工智慧（AI）巨頭輝達。

標普500指數目前距2月19日創下的收盤新高3.6%之遙，在川普宣布關稅措施之後，標普500指數較歷史新高一度下跌18.9%。

拼多多大跌13.6%，經調整淨利增速在經歷三季放緩後，上季出現罕見負成長，較去年同期幾近「腰斬」，營收也遜預期。