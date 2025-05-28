美國公共媒體聯合提告川普 指控切斷聯邦資金違憲
美國全國公共電台（NPR）今天表示，正與科羅拉多州3家公共廣播電台聯合提告總統川普，指控他以行政命令切斷政府提供給公共媒體的聯邦資金，已違反憲法第一修正案。
路透社報導，全國公共電台指出，川普（Donald Trump）5月初簽署行政命令，禁止美國公共電視網（PBS）和全國公共電台使用國會撥款，已違反美國憲法第一修正案（First Amendment）。
全國公共電台執行長馬赫（Katherine Maher）發表聲明說：「這個意圖再清楚不過了，這道行政命令旨在懲罰全國公共電台播出總統不喜歡的新聞和其他節目。這是報復性、基於（個人）觀點的歧視，已牴觸憲法第一修正案。」
根據聲明，阿斯本公共廣播電台（Aspen Public Radio）、科羅拉多公共廣播電台（Colorado Public Radio）以及KSUT公共廣播電台已加入聯合提告川普的行列。路透社記者目前未能立即連絡上白宮代表置評。
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