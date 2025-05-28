俄烏戰爭打不停 川普警告普亭在玩火

俄烏戰爭至今尚未結束，美國總統川普日前批評俄羅斯總統普亭瘋了，27日再警告普亭是在「玩火」。

針對俄國近期仍對烏克蘭展開大規模空襲，川普日前罕見批評普亭瘋了，並對俄國表達強烈不滿；川普27日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上指出，認為普亭不知道如果不是因為川普，很多不好的事情會發生在俄國身上。川普強調說，是非常不好的事情。

川普並表示，普亭正在玩火（he’s playing with fire)！

川普日前才向媒體表示，普亭殺了很多人，他不知道普亭究竟怎麼回事。川普自稱和普亭認識很久、一直相處不錯，「但他向（烏克蘭）幾個城市發射火箭並殺人，我一點也不喜歡」。被問到是否將加強對俄制裁，川普回應「絕對會，他（普亭）正殺害很多人」。

川普這個月才與普亭通話，雙方聚焦如何結束俄烏戰爭，俄方並在通話後承諾會提出和平備忘錄，然而俄烏戰爭目前仍不見停火。