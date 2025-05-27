川普砍哈佛經費再出招 擬取消30億元聯邦機構合約

總統川普政府兩位高階官員告訴有線電視新聞網（CNN），聯邦政府將指示所屬機構取消與哈佛大學（HarvardUniversity）的合約，總金額約達1億美元（約新台幣30億元）。

CNN引述這兩位官員報導，針對哈佛大學的這項最新指示今天將會發函，內容還將命令聯邦機構尋找新對象來承接原本給哈佛的經費。

其中一名官員告訴CNN，總務署（General ServicesAdministration）「今天將致函各聯邦機構，要求他們確認與哈佛有無合約關係，以及這些合約是否可以取消或重新分配至其他對象」。

川普政府擬取消與哈佛合約的消息由「紐約時報」（The New York Times）率先披露。除此之外，川普政府近期已經削減哈佛大學資金26億5000萬美元（約新台幣795億元）。