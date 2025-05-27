快訊

柯文哲再遭延押 朱立倫錯愕憤慨：停止司法濫權

川普砍哈佛經費再出招 擬取消30億元聯邦機構合約

中央社／ 華盛頓27日綜合外電報導
美國哈佛大學校園。（新華社）
美國哈佛大學校園。（新華社）

總統川普政府兩位高階官員告訴有線電視新聞網（CNN），聯邦政府將指示所屬機構取消與哈佛大學（HarvardUniversity）的合約，總金額約達1億美元（約新台幣30億元）。

CNN引述這兩位官員報導，針對哈佛大學的這項最新指示今天將會發函，內容還將命令聯邦機構尋找新對象來承接原本給哈佛的經費。

其中一名官員告訴CNN，總務署（General ServicesAdministration）「今天將致函各聯邦機構，要求他們確認與哈佛有無合約關係，以及這些合約是否可以取消或重新分配至其他對象」。

川普政府擬取消與哈佛合約的消息由「紐約時報」（The New York Times）率先披露。除此之外，川普政府近期已經削減哈佛大學資金26億5000萬美元（約新台幣795億元）。

川普 哈佛大學 CNN

延伸閱讀

誤交損友？他打高爾夫竟遭「直攻要害」 川普秒出賣糗照嘲笑

和談步調緩慢...傳雙普關係生變 外媒曝：美恐制裁俄

川普揚言對iPhone課稅！外媒曝庫克「失寵」 原因

砸千萬吃廉航飛機餐？川普幣晚宴菜色曝光 賓客怨「難吃」餓著離場

相關新聞

川普砍哈佛經費再出招 擬取消30億元聯邦機構合約

總統川普政府兩位高階官員告訴有線電視新聞網（CNN），聯邦政府將指示所屬機構取消與哈佛大學（HarvardUnivers...

誤交損友？他打高爾夫竟遭「直攻要害」 川普秒出賣糗照嘲笑

美國總統川普（Donald Trump）周一（26日）分享他在紐澤西州莊園度週末時的一個有趣瞬...

川普揚言對iPhone課稅！外媒曝庫克「失寵」 原因

美國總統川普日前警告，在美銷售的iPhone若非本土製造，可能被課徵至少25%關稅。美媒報導，川普此舉背後原因疑是蘋果執...

砸千萬吃廉航飛機餐？川普幣晚宴菜色曝光 賓客怨「難吃」餓著離場

美國總統川普（Donald Trump）上周就川普迷因幣（$TRUMP，Trump Meme）設宴，邀請持幣量前220名持有者共進晚餐。晚宴第一貴賓孫...

港女來美20年面臨驅逐 所住小鎮95%挺川仍聲援：讓她回家

來自香港的一名華裔女子為逃避家暴，選擇跳機滯留美國，在密蘇里州落地生根20餘年，並獨力扶養具公民身分的三名子女，突然被美...

國殤日赴阿靈頓公墓致敬 川普：要修復美國

川普總統26日至阿靈頓國家公墓(Arlington National Cemetary)對陣亡將士致敬；美國將在明年慶祝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。