川普砍哈佛經費再出招 擬取消30億元聯邦機構合約
總統川普政府兩位高階官員告訴有線電視新聞網（CNN），聯邦政府將指示所屬機構取消與哈佛大學（HarvardUniversity）的合約，總金額約達1億美元（約新台幣30億元）。
CNN引述這兩位官員報導，針對哈佛大學的這項最新指示今天將會發函，內容還將命令聯邦機構尋找新對象來承接原本給哈佛的經費。
其中一名官員告訴CNN，總務署（General ServicesAdministration）「今天將致函各聯邦機構，要求他們確認與哈佛有無合約關係，以及這些合約是否可以取消或重新分配至其他對象」。
川普政府擬取消與哈佛合約的消息由「紐約時報」（The New York Times）率先披露。除此之外，川普政府近期已經削減哈佛大學資金26億5000萬美元（約新台幣795億元）。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言