誤交損友？他打高爾夫竟遭「直攻要害」 川普秒出賣糗照嘲笑
美國總統川普（Donald Trump）周一（26日）分享他在紐澤西州莊園度週末時的一個有趣瞬間。
川普在Truth Social發布一張他的一名客人遭天鵝襲擊的照片，並配文寫道：「我一直說高爾夫是一項危險的運動！」
照片顯示，這隻天鵝正啄咬這名男子的要害部位。川普稱受害者是其「朋友」。
根據輪廓和身高，某些網友猜測這可能是美國中東事務特使維特科夫（Steve Witkoff）。
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文章授權轉載自《香港01》
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