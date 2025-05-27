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誤交損友？他打高爾夫竟遭「直攻要害」 川普秒出賣糗照嘲笑

香港01／ 撰文／洪怡霖
美國總統川普。圖攝於2022年。圖／美聯社
美國總統川普。圖攝於2022年。圖／美聯社

美國總統川普（Donald Trump）周一（26日）分享他在紐澤西州莊園度週末時的一個有趣瞬間。

川普在Truth Social發布一張他的一名客人遭天鵝襲擊的照片，並配文寫道：「我一直說高爾夫是一項危險的運動！」

照片顯示，這隻天鵝正啄咬這名男子的要害部位。川普稱受害者是其「朋友」。

根據輪廓和身高，某些網友猜測這可能是美國中東事務特使維特科夫（Steve Witkoff）。

延伸閱讀：

美國發展「金穹」導彈系統 朝鮮批非常危險：把核戰帶到外太空

David Lake談國際關係・二｜越戰動搖傳統國家利益

文章授權轉載自《香港01》

高爾夫 美國 川普 天鵝

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