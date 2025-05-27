川普揚言對iPhone課稅！外媒曝庫克「失寵」 原因

美國總統川普日前警告，在美銷售的iPhone若非本土製造，可能被課徵至少25%關稅。美媒報導，川普此舉背後原因疑是蘋果執行長庫克婉拒與他一同出訪中東，因而「失寵」。

川普於本月13日至16日出訪中東。紐約時報（TheNew York Times）報導，川普不但在出訪期間多次批評庫克，甚至在利雅德（Riyadh）發表演說時，停下來稱讚隨行的輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳，「我的意思是，庫克不在這裡，而你在這裡。」

當時坐在台下的包括資產管理公司貝萊德（BlackRock）執行長芬克（Larry Fink）、OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）、花旗集團（Citigroup）執行長佛瑞塞（Jane Fraser），以及超微（AMD）執行長蘇姿丰等。

報導指出，之後在卡達，川普說他「和庫克有些小問題」。川普先是對於蘋果在美國的投資表示肯定，然後說道，他曾告訴庫克，「但現在我聽說你們在印度到處設廠，我可不想看到這種情況。」

川普23日在自家社群媒體「真實社群」（TruthSocial）發文表示，如果美國銷售的iPhone不是在美國當地製造，「蘋果需向美國支付至少25%關稅」。

這則貼文讓政府內部和蘋果高層的許多人感到措手不及。此舉距離庫克成功遊說川普允許在中國組裝、美國銷售的iPhone免徵145%關稅才1個多月，蘋果又再度成為川普關稅戰的箭靶。

紐時指出，對庫克來說，川普最新關稅威脅堪稱「命運的逆轉」。近8年來，他從川普最欣賞的執行長淪為關稅戰的一大打擊目標。2019年，川普還曾因口誤將全名為提姆庫克（Tim Cook）的庫克稱為「提姆蘋果」（Tim Apple）。

曾在Google和Facebook擔任政策公關主管的韋克斯勒（Nu Wexler）認為，庫克與川普「眾所周知的交情」如今產生了反作用。

韋克斯勒說：「這導致蘋果陷入不利地位，因為蘋果的一舉一動，包括從川普那裡獲得的讓步，都會受到放大檢視。」

他指出，川普「沒什麼理由對蘋果網開一面，或在關稅問題上達成協議」，相較之下，「打擊蘋果的動機要強烈得多」。

針對相關報導，蘋果未予置評。白宮也婉拒就川普的中東之行發表評論。