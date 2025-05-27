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砸千萬吃廉航飛機餐？川普幣晚宴菜色曝光 賓客怨「難吃」餓著離場

香港01／ 撰文／洪怡霖
美國總統川普。圖／路透社
美國總統川普。圖／路透社

美國總統川普（Donald Trump）上周就川普迷因幣（$TRUMP，Trump Meme）設宴，邀請持幣量前220名持有者共進晚餐。晚宴第一貴賓孫宇晨持有價值1850萬美元的「川普幣」，而排名靠後的24人僅持有價值不到10萬美元的「川普幣」，受邀嘉賓平均購幣金額為178萬美元（約新台幣5338萬元）。儘管斥下巨資，有與會者表示，菜色卻不盡人意，看起來像是宜家家居（IKEA）的快餐，更有賓客直言，廉價航空的飛機餐都比它好吃。

根據網上流傳的圖片，川普幣晚宴的食物包括一塊菲力牛排、比目魚排，以及一些紅蘿蔔、蔬果及馬鈴薯泥，儘管是盛在印有鍍金「川普華盛頓特區」標誌的餐盤上，但看起來和宜家家居的快餐差不多。

TikTok網紅Nick Pinto接受傳媒採訪時表示：「這是我在川普高爾夫球場吃過的最糟糕的食物。唯一好的東西就是麵包和牛油」。Nick Pinto表示，自己是餓肚子離開晚會。

CNBC記者稱，他在廉航「Spirit Airlines」上吃過更好的食物。

根據網站，晚宴在華盛頓的川普私人高爾夫俱樂部舉行，持有川普幣數量排名前25的人還獲得特別待遇，那就是可以受邀參加晚宴前的歡迎酒會，以及第2天的白宮VIP參觀。

網站還指，參加晚宴的人可以直接聽到川普談論「加密貨幣的未來」的「第一手」消息。對此，川普約23分鐘的演講也備受質疑，他講話期間多次偏離主題，很少提及加密貨幣。

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文章授權轉載自《香港01》

美國 牛排 廉價航空 川普

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