AI依賴潮席捲校園 美國教育界新難題

隨生成式人工智慧（AI）應用日趨廣泛，美國高中與大學院校正為學生用AI偷懶、作弊暴增而苦惱，師長們對如何規範AI使用也莫衷一是。

美國Axios新聞網報導，AI已成為不可逆的趨勢，教育工作者必須學會適應，這意味師長們不僅要能識別學生是否動用AI，自己也得克制過度依賴AI的誘惑。

紐澤西州澤西市聖伯多祿大學（St. Peter'sUniversity）英語教授希西瑞里（Stephen Cicirelli）說：「我得同時當老師和AI偵測器。任何讓學生帶回家、有時間慢慢做的功課，都會讓人產生懷疑。」

希西瑞里一則被瘋傳的社媒X貼文完全反映這個當代教育界難題。貼文裡提及一名學生被他抓包報告出自AI之手後寫電郵道歉，卻連電郵都疑似ChatGPT代筆。

紐約雜誌（New York Magazine）報導，在ChatGPT問世僅兩個月後，2023年1月一份對大學生所做調查顯示，有約90%受訪者已在作業裡用過ChatGPT。

一份皮尤研究中心（Pew Research Center）近期的調查顯示，在13歲到17歲受訪者裡有1/4說他們用ChatGPT協助完成學校作業，比例是2023年的兩倍。

學校作業藉助AI情況激增讓校園主事者憂心。據一份美國高等院校協會（AAC&U）與伊隆大學（ElonUniversity）數位未來想像中心（Imagining the DigitalFuture Center）針對大學院校校長、教務長等的調查顯示，66%受訪者覺得AI會降低學生專注力。

59%受訪者說校園內的作弊情況增加；56%的人說所屬學校還沒做好幫助學生迎接AI紀元的準備。

面對新時代，教育界對學生使用AI時哪些可接受、哪些不可，仍莫衷一是，有時甚至同校內不同課堂的規定都不一。美國高等院校協會與伊隆大學的調查顯示，51%受訪高教主管認為，學生可根據AI產生的詳細大綱撰寫報告；其餘人則表示不可接受或尚無定論。

教師們透過AI檢測器檢查作業也遇到狀況。檢測器常出錯，不是沒揪出AI代筆的作業，就是誤將真人寫的作業標記為AI撰寫。紐約時報曾報導，未用AI的學生還得向學校申訴或提交流程自清，以免零分。

此外，教師也開始被抓包依賴ChatGPT。紐時報導披露，東北大學一名大四生在發現教授用AI準備上課講義與投影片後，要求退還學費。

一如許多人對AI使用有爭論，也有很多教育工作者相信AI有幫助學生的潛力，學校應教導他們如何使用。

肯尼索州立大學（Kennesaw State University）英語教授拉奧（Jeanne Beatrix Law）指出，ChatGPT可當即時編審，協助學生潤飾寫作或加快研究進度，讓他們能更專注於組織宏觀構想，而非把時間花在蒐集資料。

伊隆大學（Elon University）數位未來想像中心雷尼（Lee Rainie）告訴Axios，學術機構當前遇到的一大疑問是「如何評估學生的學習掌握情況」。

聖伯多祿大學英語教授希西瑞里說，他會要求學生在Google Docs寫作業草稿，這樣就能看到他們的發想與寫作歷程。

而像口試或以傳統格式書寫申論題這類隨堂測驗，又開始越來越普遍。