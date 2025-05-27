哈佛80年來首見！研究誠實卻涉造假 商學院教授終身教職遭撤

哈佛大學發言人26日證實，哈佛商學院教授吉諾（Francesca Gino）因多年數據造假指控，已被撤銷終身教職。

NBC新聞報導，吉諾以研究誠實和道德行為聞名，2023年因多項數據造假指控曝光而遭到停職。哈佛大學發言人沒有提供更多詳情，並表示校方不對人事問題發表評論。吉諾並未立即回應置評請求。

哈佛校報《哈佛深紅報》（The Harvard Crimson）指出，美國大學教授協會（AAUP）於1940年代正式制定了解聘規則。自此之後，哈佛大學尚無教授被確認失去終身教職。

根據吉諾2023年6月更新的詳細履歷，她自2010年起在哈佛商學院任教，擔任企業管理副教授，於2018年至2021年間擔任談判、組織與市場研究單位（Unit of NOM）主管，研究成果曾被《紐約時報》、《華爾街日報》和NBC新聞等媒體廣泛報導。

不過，2021年，經營Data Colada部落格的3位教授和行為研究人員開始檢視吉諾過去十年共同撰寫的多項研究，並向哈佛商學院提供他們認為證明其數據造假的相關證據。Data Colada於2023年6月發表一篇詳細文章，證明吉諾2012年論文的研究結果造假。

根據吉諾對哈佛大學和Data Colada提起的2500萬美元訴訟，一項歷時18個月的哈佛內部調查發現，她必須對「研究不端行為」（research misconduct）負責，並於2023年6月被處以無薪行政停職。當時吉諾被解除教授職，並喪失所有教學和研究職務。吉諾聲稱，哈佛的調查依據的是專門為她量身制定的新就業政策。

《哈佛深紅報》報導，吉諾控告哈佛誹謗，一位聯邦法官於2024年9月駁回了這項指控，但法官准許吉諾聲稱，哈佛對她的處分違反了哈佛既有的終身職政策。

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