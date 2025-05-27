華府陣亡將士紀念日遊行 駐美官員致詞巨幅國旗現身

華府今天舉行陣亡將士紀念日遊行，受邀出席的駐美副代表姜森說，中華民國台灣與美國自二戰以來就建立了堅實的安全合作關係，今年是二戰結束80週年，更彰顯台美安全合作的重要。今年遊行活動也再度有巨幅中華民國國旗現身。

每年5月最後一個週一是美國紀念所有在戰爭中殉職的陣亡將士紀念日（Memorial Day），包括華府在內的全美各地在這個國定假日都有許多紀念活動，緬懷殞落戰場的英雄。

其中一場重要活動是由民間組織美國退伍軍人中心（American Veterans Center）在華府憲法大道舉辦的遊行，包括新上任的美國參謀首長聯席會議主席凱恩（John D. Caine）等多位美國軍官，以及外國駐美官員都出席。

姜森、擔任駐美代表處退伍軍人事務組組長的備役少將劉慶元及軍事代表團團長魏中興等人也受邀觀禮，3人在遊行開始前與凱恩寒暄互動。巧合的是，劉慶元與凱恩過去是維吉尼亞軍校同窗同學，這是兩人畢業30多年後首度重逢。

凱恩致詞表示，這一天是屬於陣亡將士及陣亡者家屬的日子，「他們（陣亡者）不是為了讓我們回顧過去而倒下，而是為了讓我們能夠自由、團結且堅定地往前邁進而犧牲」。「讓我們不要忘記這些美國人是如何喪命，更重要的是，讓我們永遠不要忘記他們是如何活著的」。

姜森致詞指出，中華民國台灣與美國自二次世界大戰以來就建立了堅實、持久的安全合作關係，「我們曾為了自由、民主及那些逝者所共同信仰的價值而並肩作戰」。

他說，二戰期間有一句廣為流傳的口號「上帝是我的副駕駛」，今年是二戰結束80週年，「我認為這句話在今日仍然適用」。面對未來挑戰，自由終將勝利。

姜森會後接受中央社訪問表示，台灣跟美國的安全合作關係非常密切，可追溯至二戰時期，中華民國與美國並肩作戰。這段歷史在今天的遊行活動特別彰顯，尤其今年是二戰結束80週年，更加凸顯台美安全合作的重要性，不僅對雙邊，對於區域和平及穩定都有其重要性。

華府陣亡將士紀念日遊行共有多個團體參加，總長約2小時，多支美國遊行隊伍先後登場，還有二戰同盟國的國旗旗隊，中華民國國旗也在內。

不久後登場的是由華府榮光會籌組的77人隊伍，其中30人手舉巨幅中華民國國旗進場，十分顯眼。這支隊伍主要由華府榮光會成員及其眷屬組成，老少皆有，最年長的參與者為94歲。

駐美代表處退伍軍人事務組指出，旅居華府的中華民國榮光聯誼會2005年起參與美國退伍軍人中心主辦的陣亡將士紀念日活動，每年都組成兩國聯合旗隊參與遊行。更特別的是，2023年至今，每年遊行都有巨幅中華民國國旗現身華府街頭，展現於美國民眾面前。

遊行正式登場前，現場還有音樂表演。首度在陣亡將士紀念日遊行演出的美國歌手赫斯丁（ScottyHasting）受訪表示，能在這場遊行活動表演，感到非常幸福與感激，作為退伍軍人，這對他而言，意義重大。

赫斯丁說：「紀念那些沒能回家的戰友及其他無數的犧牲者，實在非常重要。」