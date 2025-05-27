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美國加強打擊芬太尼走私 警犬成邊境巡邏隊利器

中央社／ 洛杉磯26日專電

美國媒體報導，美國邊境巡邏隊的訓練機構，正培訓62隻具嗅聞芬太尼（fentanyl）能力的警犬，預計到明年部署超過300隻，加強打擊非法走私的芬太尼。

新聞頻道NewsNation報導，聯邦層級的邊境巡邏隊在德州的訓練中心，正在訓練一批能嗅聞芬太尼及其他強效毒品的警犬。警犬能在巡邏或攔檢時派上用場，成為查緝毒品的重要防線。

邊境巡邏隊的督察員羅培茲（Jaime Lopez）向NewsNation表示，芬太尼等毒品危害無數人性命，這批警犬能夠為整個國家做出貢獻，否則受害者「可能是某人的孩子，某人的丈夫、妻子、兄弟姊妹或叔叔」。

報導指出，美國邊境巡邏隊使用警犬協助值勤已有30多年歷史，這是第一次從警犬訓練初期，就專門針對芬太尼進行嗅聞訓練。

這處位在德州的訓練中心，現正訓練62隻專門嗅聞芬太尼的警犬。報導指出，預計明年將把這類警犬數量提高到300隻。

除了聯邦層級的邊境巡邏隊，加州政府也積極部署具備嗅聞芬太尼能力的警犬。

加州高速公路巡警（CHP）23日宣布，6隻新訓練完成的警犬已加入執勤，其中5隻警犬從訓練初期就以芬太尼嗅探為重點。這是CHP首度系統性針對芬太尼進行警犬訓練。

根據加州州長辦公室的新聞稿，2024年CHP警犬部隊協助查獲近823磅（373公斤）芬太尼，顯示警犬在打擊非法毒品上發揮關鍵作用。

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