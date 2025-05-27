快訊

獨／新北國小師暴怒對學生又踹又摔 家長痛批情緒失控要求換班導

咖啡有益健康…喝錯時間等於白搭！歐洲最新研究揭CP值最高時段

台幣再升！收29.935元、逼近29.8大關 網酸：短線力守長線放生

聽新聞
0:00 / 0:00

川普暫緩對歐盟課高額關稅 道瓊期指漲逾400點、歐股上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
美國周一逢國殤日休市一日。美聯社
美國周一逢國殤日休市一日。美聯社

美國股市期指和歐洲股市周一上漲，因美國總統川普揚言加徵隨後又宣布暫緩實施對歐盟高額關稅

川普上周五宣布，計劃從6月1日起課徵50%的關稅。他表示，目前旨在避免對等關稅的貿易談判進展緩慢，幾乎毫無進展。

不過，川普周日和歐盟委員會主席范德賴恩通話後，又將關稅生效期限延後至7月9日，給雙方更多時間達成協議。范德賴恩在社群平台X上寫道，歐盟「準備迅速確實地推動談判」，促成好的協議。

美東時間午後，道瓊工業期指上漲455點，標普500期指漲1.2%，那斯達克100期指漲1.4%。Stoxx Europe 600指數收盤上漲1%。美國股市適逢國殤日休市一日。

瑞士隆奧主管Florian Ielpo說：「這不過是我們自今年初以來所見的關稅博弈中慣常的威脅帶退讓的戰術。」

Ielpo指出，歐盟可能會推動和美國達成10%的「基準」關稅協議，但他認為這不會對歐盟經濟產生太大影響。他預測，歐洲股市將繼續強勁表現，投資人已將歐洲視為對抗美國不確定性的避風港。

美元指數周一下跌0.2%至98.934。日圓兌美元也貶值0.2%至 142.85。

由於倫敦（春季銀行假）、紐約均逢假期，國際原油交投清淡且變動不大，布蘭特原油7月期貨結算價報每桶64.74美元；西德州中級原油（WTI）7月交割期貨報每桶61.53美元。

關稅 道瓊指數 美國 歐盟 川普

延伸閱讀

傳川普媒體企業擬籌近千億買加密幣 集團斥假新聞

台幣走升、川普揚言對蘋果課稅效應 大戶賣壓出籠 台股價跌量縮

學者：美將以「關稅泡泡」模式 迫經貿盟友達抗中目標

期貨商論壇／永續期 避險操作

相關新聞

紀念陣亡將士 范斯：美國出兵必須很謹慎

美國總統川普26日至阿靈頓國家公墓對陣亡將士致意；美國將在明年慶祝250周年，川普開玩笑地說，他有點慶幸2020年總統大...

川普暫緩對歐盟課高額關稅 道瓊期指漲逾400點、歐股上漲

美國股市期指和歐洲股市周一上漲，因美國總統川普揚言加徵隨後又宣布暫緩實施對歐盟高額關稅。

全美人口出走潮 洛杉磯再度居冠 人們正轉向這些地方

根據物流搬運公司PODS最新年度搬家趨勢報告，洛杉磯已連續第二年成為全美搬離人口最多的城市。報告統計自2024年1月至2...

傳川普媒體企業擬籌近千億買加密幣 集團斥假新聞

英國「金融時報」今天引述知情人士說法報導，美國總統川普的社群媒體企業「川普媒體與科技集團」計劃籌資約30億美元（約新台幣...

鮑爾校園演講 暗嗆川普

聯準會（Fed）主席鮑爾25日回到母校普林斯頓大學致詞時，為Fed因應新冠肺炎疫情的決策辯護，並呼籲畢業生捍衛民主。鮑爾...

川普再槓哈佛大學 「補助款給職校」

美國總統川普廿五日又一次表達對私立名校哈佛大學的不滿，主張校方應公布國際學生名單，並批評這類學生「占走」名額，導致美籍學...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。