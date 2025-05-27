川普暫緩對歐盟課高額關稅 道瓊期指漲逾400點、歐股上漲

美國股市期指和歐洲股市周一上漲，因美國總統川普揚言加徵隨後又宣布暫緩實施對歐盟高額關稅。

川普上周五宣布，計劃從6月1日起課徵50%的關稅。他表示，目前旨在避免對等關稅的貿易談判進展緩慢，幾乎毫無進展。

不過，川普周日和歐盟委員會主席范德賴恩通話後，又將關稅生效期限延後至7月9日，給雙方更多時間達成協議。范德賴恩在社群平台X上寫道，歐盟「準備迅速確實地推動談判」，促成好的協議。

美東時間午後，道瓊工業期指上漲455點，標普500期指漲1.2%，那斯達克100期指漲1.4%。Stoxx Europe 600指數收盤上漲1%。美國股市適逢國殤日休市一日。

瑞士隆奧主管Florian Ielpo說：「這不過是我們自今年初以來所見的關稅博弈中慣常的威脅帶退讓的戰術。」

Ielpo指出，歐盟可能會推動和美國達成10%的「基準」關稅協議，但他認為這不會對歐盟經濟產生太大影響。他預測，歐洲股市將繼續強勁表現，投資人已將歐洲視為對抗美國不確定性的避風港。

美元指數周一下跌0.2%至98.934。日圓兌美元也貶值0.2%至 142.85。

由於倫敦（春季銀行假）、紐約均逢假期，國際原油交投清淡且變動不大，布蘭特原油7月期貨結算價報每桶64.74美元；西德州中級原油（WTI）7月交割期貨報每桶61.53美元。