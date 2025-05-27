紀念陣亡將士 范斯：美國出兵必須很謹慎

美國總統川普26日至阿靈頓國家公墓對陣亡將士致意；美國將在明年慶祝250周年，川普開玩笑地說，他有點慶幸2020年總統大選他沒有選上總統，才能和大家一起慶祝。

副總統范斯（JD Vance）在致詞中表示，美國對於派遣美國人民打仗，必須要很謹慎；國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）則說，正因為美國致力於和平，美國必須為戰爭做好準備。

美國26日紀念國殤日（Memorial day），川普上午前往阿靈頓國家公墓（Arlington National Cemetary）對陣亡將士致意，並向無名戰士墓獻上花圈。

川普在致詞時表示，美國對陣亡將士的虧欠是永恆的，不會因為時間而減少，反倒每年愈變愈大；他並表示，今年國殤日之所以特別，因為今年紀念第一位美國愛國者在戰場上陣亡的第250周年。

明年7月4日將是美國獨立第250周年，川普在上任後已簽署行政命令，要求舉行盛大的慶祝會；川普26日表示，美國到時將有大型慶祝，他有點慶幸自己沒有在2020年連任總統，不然他現在就不會是總統了。

川普並指出，美國也將在明年舉行國際足球總會世界盃，同時在2028年舉行奧運，他雖然錯過了4年，但他現在「擁有一切」；川普說，事情的發展讓人感到驚訝，並認為，這是上帝的作為。

川普在前往阿靈頓國家公墓之前，他則在在社群網路「真實社群」（Truth Social）上批評前政府，稱他們是「人渣（scum）」，讓2100萬名非法移民進入美國，且其中多是罪犯、精神失常的人。

川普也在致詞中表示，經歷過去4年，他正在修復美國，川普質疑說，是誰讓移民不經檢查就跨過美國邊境？

范斯日前向美國海軍學院2025年的畢業生致詞，他表示，美國不會再投入目的不明的軍事任務，也不會再參與無限制的衝突，美國將回到以現實為本的戰略，保護美國核心的國家利益。

范斯26日也表示，為了紀念為美國犧牲的將士，美國必須視軍隊為最寶貴的資源，未來只有在最需要的時候才會要求下一代做最終極的犧牲，認為對派遣美國人民去打仗，必須很謹慎。

赫塞斯則說，陣亡的將士為了自由、安全及和平的聯邦所犧牲，美國欠他們的是和平，而和平必須以實力謀取；正因為美國致力於和平，美國必須要為戰爭做準備。