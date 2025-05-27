傳川普媒體企業擬籌近千億買加密幣 集團斥假新聞

中央社／ 紐約26日綜合外電報導

英國「金融時報」今天引述知情人士說法報導，美國總統川普社群媒體企業「川普媒體與科技集團」計劃籌資約30億美元（約新台幣900億元）來購買比特幣（Bitcoin）等加密貨幣。

金融時報（Financial Times）指出，川普媒體與科技集團（Trump Media & Technology Group）目標是透過發行新股籌資20億美元，並藉由發行可轉換債券再取得10億美元。

報導提到，此集團籌資的條件、時間和規模仍可能會改變。

川普媒體與科技集團回覆路透社的置評要求，稱路透社和金融時報都是「假新聞」媒體。而白宮並未立即回覆置評請求。

社群媒體 比特幣 川普

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