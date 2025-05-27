川普再槓哈佛大學 「補助款給職校」

美國總統川普廿五日又一次表達對私立名校哈佛大學的不滿，主張校方應公布國際學生名單，並批評這類學生「占走」名額，導致美籍學生無法就讀哈佛。

川普廿六日還在自創社群媒體真實社群寫道，「我正考慮從非常反猶太的哈佛拿走卅億美元補助款，並捐贈給全美各地的技職學校。這對美國是多麼偉大的投資且迫切需要！」

川普還寫道，美國政府正等待哈佛提供的外籍生名單，好讓政府能決定哪些學生是「激進的瘋子」、「麻煩製造者」，不應再獲准入境美國；但哈佛提供名單的速度很慢，目前唯一對哈佛有利的事，就是找到一位對他們最好的法官。

川普廿五日在紐澤西州搭空軍一號前對媒體說，「我不反對外籍生，但比例不該是百分之卅一。這太高了，我們很多美國人也想念哈佛或其他（美國名）校，但他們念不了，因為三成一是外國人」。然而哈佛外籍生實際占總招收學生人數的二成七。

川普廿五日在搭機前於真實社群寫道，美國聯邦政府每年撥款給哈佛數十億美元，因此有必要掌握校內的外籍生身分，此要求合情合理。且為何哈佛不公開該校近三成一的學生來自外國？其中部分國家還對美國不友好，「也沒為學生的教育付錢」。

然而哈佛及其他美國大學的國際學生通常須付全額學費，對美國經濟有益，實際補貼美國本地生的就學成本。

另外，香港星島日報廿六日刊登亞洲名校之一的香港中文大學入學及學生資助處處長王家徹專訪。他提到，中、美關係對非本地生的升學意向有所影響，該校今年接獲的非本地生申請人數創新高，截至五月，校方收到逾一萬份申請，保守估計年增率逾百分之廿。