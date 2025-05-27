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鮑爾校園演講 暗嗆川普

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
鮑爾後悔當年在普林斯頓大學沒有主修經濟。 （擷自普林斯頓官網）
鮑爾後悔當年在普林斯頓大學沒有主修經濟。 （擷自普林斯頓官網）

聯準會（Fed）主席鮑爾25日回到母校普林斯頓大學致詞時，為Fed因應新冠肺炎疫情的決策辯護，並呼籲畢業生捍衛民主。鮑爾還坦承他當年未選擇經濟學作為主修，現在覺得當時錯了。

鮑爾在普林斯頓大學27日畢業典禮前的頒授學位儀式，藉機為Fed當初因應疫情而將基準利率降至接近零辯護。當時他也啟動了資產購買計畫，買進上兆美元的公債和房貸擔保證券，目的是在保持長期利率於低檔。

鮑爾說：「在沒有預警的情況下，全球經濟突然停滯。」他特別讚揚長期在政府任職的公務員，「經由大家共同努力，我們避免了最糟糕的結果。很難想像在那種時刻大家所承受的壓力。能與他們共事是我的莫大榮幸。」

曾於2006年至2011年擔任Fed理事的華許，上月底猛烈批評Fed讓通膨在2022年飆升至40年以來新高。華許被認為是鮑爾2026年5月任期結束後接任Fed主席的熱門人選。

在周日的演講中，鮑爾呼籲學生捍衛民主，同時讚揚美國大學是「重要的國家資產」，大學近日遭到川普政府猛烈攻擊，普林斯頓大學在內的多所長春藤盟校研究經費和其他資金都被削減。

他說：「我們在許多方面領先全球，包括在科學創新和經濟活力上，我們偉大的大學為全世界所稱羨，也是國家的重要資產。環顧這一切，我敦促各位不要視之為理所當然。」

回顧自己50年前，鮑爾說當年他並未選擇經濟學作為主修，因為他覺得這門學科「既無聊又沒用」。他在普林斯頓主修政治。

他說：「我當年忽略了父母的升學建議，就是主修經濟學，因為我覺得既無聊又沒用。經過13年在Fed的工作，我承認我當時錯了。」鮑爾後來在喬治城大學法學院就讀，拿到法律博士，之後在投資銀行工作，也曾在財政部任職。

鮑爾 Fed

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