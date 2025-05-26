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「最終仍會取勝」川普要哈佛給外國學生名單 擬拿走30億美元撥款

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
圖為24日攝於麻州劍橋的哈佛大學校園景象。圖／新華社
圖為24日攝於麻州劍橋的哈佛大學校園景象。圖／新華社

美國總統川普26日表示，他正思考取消對哈佛大學30億美元的撥款，認為哈佛大學非常支持反猶太主義；川普並指出，川普政府仍在等待哈佛大學提供外國學生的名單。

美國國土安全部（DHS）22日撤銷私立名校哈佛大學的學生與交換訪客計畫（SEVP）認證，禁止該校招收國際學生，美國麻州聯邦地區法官巴洛茲（Allison Burroughs）23日則裁定暫停執行。

川普26日在社群網絡上表示，他正思考拿走提供給哈佛大學的30億美元撥款，指哈佛大學非常支持反猶太主義；川普認為，應該把30億美元分配給全美的技職學校（trade school）。

川普也表示，政府正等待哈佛大學提供外國學生名單，讓政府可以決定哪些學生是「激進的瘋子」、「麻煩製造者」，不該再被允許回到美國。

川普說，哈佛大學提供名單的速度很慢，目前唯一對哈佛大學有利的事情，就是他們找到一名對他們來說最好的法官；但川普認為，政府還是會取得最後的勝利。

美國 川普 哈佛大學

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