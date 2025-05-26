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Fed今年9月前會調整利率嗎？官員：都還不確定

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。路透
明尼亞波利聯邦準備銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）。路透

川普政府繼續與多國政府進行貿易談判之際，明尼亞波利斯聯準銀行總裁卡斯哈里（Neel Kashkari）表示，美國貿易和移民政策的重大轉變，對聯準會官員在9月前調整利率帶來不確定性。

卡斯哈里周一在東京接受彭博電視採訪時表示，「一切都有可能」，但情勢「到了9月會足夠明朗嗎？我現在還不確定。我們將觀察數據，以及談判進展」。他說，如果美國和其他國家未來幾個月達成貿易協議，「那應該能提供我們尋求的大幅明確局面」。

儘管美國經濟在2025年初表現穩健，但川普所實施的關稅措施並且大幅調整移民政策，已促使企業開始重新考慮投資計畫。

全面開徵關稅勢必會推升美國通膨，同時隨著企業減少投資、家庭控制支出，將抑制經濟成長。卡斯哈里和芝加哥聯準銀行總裁古斯比等其他央行官員曾表示，短期內降息門檻仍然略高。卡斯哈里今年無決策投票權，古斯比今年有決策投票權。

卡斯哈里表示：「這種不確定性可能會壓抑經濟活動，並對我們構成挑戰，因為我們不確定局面將如何發展，貨幣政策應該何去何從。」

幾位聯準會決策官員在過去一周陸續暗示，他們對利率調整的觀望態度可能會維持幾個月，此時他們尋求釐清關稅和關稅措施對美國經濟的影響。

川普上周增添關稅措施不確定性，在威脅要對歐盟進口品加徵新的50%關稅後，接著又說要延後到7月9日實施。川普也警告說，可能會對蘋果和三星電子等公司在美國以外地區製造的手機等產品徵收25%關稅。

美國 川普

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