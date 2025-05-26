新冠疫苗比想像危險？ 美聽證會揭真相

【台灣醒報記者呂翔禾綜合報導】

新冠疫苗導致心肌炎的風險比想像中高？美國近日國會聽證會中，新冠疫苗的心肌炎案件數與不良事件比想像中多，包括多起施打疫苗後死亡的事件，且新冠肺炎有關心肌炎的論文高達上千篇。另外，阿拉巴馬的醫生喬登也警告，全美恐有1500萬人正遭受長新冠與疫苗的危害。

參議員批淡化風險

根據《NBC10WJAR》報導，參議員家戶安全委員會近日舉行聽證會，指控美國衛生部於前總統拜登時期沒有確實提醒大眾新冠mRNA疫苗的副作用，甚至是刻意低調化相關風險，避免民眾不願施打疫苗。

喬登表示，如此不提醒大眾打疫苗的風險，讓如今許多可能因疫苗影響的狀況逐漸浮現，全美恐有1500萬人正遭受長新冠與疫苗的危害。

此次聽證會是由美國資深參議員朗‧強森主導，他同時揭露了一份2473頁的報告，揭露拜登政府知道新冠疫苗相關的致命心臟病風險，但卻故意向公眾隱瞞，且報告中也包括官員的傳票紀錄，紀錄官員掌握訊息的詳細時間表。疫苗大廠輝瑞與莫德納都有收到內部通知，但提出擔憂的醫生與公民卻無法發聲。

疫苗易造成心肌炎？

《Just the News》提到，疫苗恐對16-17歲與18到24歲的青年有嚴重的心肌炎風險。另外，疫苗施打後的6個月內就發生了384270起不良事件，其中4812人死亡，裡面又有1736個死亡發生在注射後48小時。另外，出席作證的醫師馬卡羅也推翻疫苗引起心肌炎罕見的說法。

馬卡羅說，在新冠疫情爆發前，整個職業生涯只見過兩例心肌炎的病例，但在新冠之後已經檢查數千名病友，且同行審查文獻有1065篇與心肌炎有關的論文；喬登也說，用來做新冠疫苗的棘蛋白S1並非無害，會引起發炎、破壞內皮屏障、誘導纖維蛋白分解等，相關影響會削弱氧氣輸送、損害血管，引發心跳加速、腦物等症狀。

疫苗安全疑慮多

新冠疫情爆發、疫苗尚未供應充足時，《蓋洛普》就曾發表一項針對全球117個國家地區、30萬人的調查顯示，即便在疫苗免費接種下，只有68%的成年人同意接種，29%的人仍表示會拒絕。台灣的調查則顯示，對疫苗猶豫的族群包括擔心副作用、且不少疑似疫苗接種後的死亡個案，在解剖後也僅有「與慢性病史有關」的說法，讓慢性患者們相當猶豫。

針對新冠疫苗是否安全，衛福部的「新冠疫苗防疫指引」表示，COVID-19疫苗與其他疫苗一樣，國家監管機關在疫苗開始使用前，會審視所有臨床試驗資料，於審查後核准使用，進而建議接種對象及方式。而開始使用後亦持續監控COVID-19疫苗的安全性，以確保疫苗對所有接種者都是安全的。

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