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不滿哈佛國際生太多！川普：擠壓美國人就讀名額
美國總統川普25日再度表達對哈佛大學的不滿，主張校方應公布外國學生名單，並批評國際學生占據名額導致美國學生無法就讀哈佛。
川普在新澤西搭乘空軍一號準備返回華府時告訴記者：「我不反對外國學生，但比例不該是31%。這太高了，因為我們很多美國人也想去哈佛或其他學校，但他們去不了，因為有31%是外國人。」
國會山報25日報導指出，哈佛大學的外籍生人數實際占總招生人數的27%，而哈佛及其他學校的國際生通常必須支付全額學費，對美國經濟而言是一項助力，實際補貼美國本國學生的就學成本。
美國國土安全部22日撤銷哈佛招收外籍生的權利，儘管法官在23日裁定暫停執行，校內數千名學生仍陷入情勢不明朗的僵局。
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