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川普再設限 記者需官員陪同才能訪問五角大廈

中央社／ 華盛頓25日綜合外電報導

美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）23日發布命令，要求記者進入五角大廈大部分區域需有官方人員陪同，這是川普政府對媒體施加一連串限制措施的最新一項。

路透社報導，這項立即生效的措施，禁止持證記者進入維吉尼亞州阿靈頓（Arlington）國防部總部大部分區域，除非取得官方許可並有官方人員陪同。

赫格塞斯在備忘錄中表示：「儘管國防部仍致力於透明公開，但同樣有義務保護機密情報和敏感資訊，未經授權的披露可能危及美國軍人的生命安全。」

他說，保護機密的國家情報資訊和行動安全，是「國防部堅定不移的當務之急」。

五角大廈記者協會（Pentagon Press Association）表示，這項新規定彷彿是「對新聞自由的直接攻擊」。這個協會是一個會員組織，代表報導美國軍方新聞的記者團利益。

聲明寫道：「這一決定據稱是出於對行動安全的擔憂，但數十年來，無論是共和黨還是民主黨主政時期，包括2001年9月11日攻擊事件之後，五角大廈記者團都能暢行五角大廈不設安保、非機密的空間，國防部領導層從未對行動安全（OP-SEC）有任何擔憂。」

五角大廈發言人帕內爾（Sean Parnell）回覆記者詢問時表示：「這些更新措施是保護敏感情報，以及保護美國軍人免受可預防風險的必要步驟。」

美國 國防部 五角大廈

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