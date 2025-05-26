美國安會裁員 英媒：知台派簡以榮留任、黃之瀚不明

白宮國安會大舉裁員，「知台派」簡以榮及黃之瀚去留方面，「金融時報」指出，前者留任，但團隊遭解散；後者動向不明。曾駐台的簡以榮在川普第一任期時負責台灣事務，黃之瀚過去提到美台關係非交易，妻子為台裔第二代。

美國總統川普23日大幅縮減國家安全會議（NSC）規模，多人遭解雇，有些人「被」休假，借調者則回歸原單位。英國「金融時報」（Financial Times）引述知情人士報導，被解除職務的官員當天下午4時左右收到通知，必須在30分鐘內清空物品後離開國安會大樓。

報導指出，目前還不清楚副國安顧問黃之瀚（AlexWong）是否已被解職。極右陰謀論者盧默（LauraLoomer）曾幫助說服川普解僱前國家安全顧問瓦爾茲（Mike Waltz），她同時也鎖定黃之瀚，在社群媒體上指他立場親中。

黃之瀚是備受敬重的官員，對中國持強硬態度。

3位知情人士透露，國安會亞洲事務資深主任簡以榮（Ivan Kanapathy）留任，但他整個團隊，包括中國事務人員都被解僱。一如黃之瀚，盧默也曾盯上簡以榮，促川普將他開除。

在川普首次執政期間擔任國安顧問的歐布萊恩（Robert O'Brien）近期發文，呼籲將國安會官員的人數削減至約60人。傳統上，國安會一直扮演「協調」的角色，但有時也被用來使白宮的權力更為集中。拜登政府時期，國安會有200多名官員。

曾在小布希政府時期擔任國安會官員的韋德寧（Dennis Wilder）對金融時報表示，拜登時期的國安會無疑膨脹過度，專橫地推動外交政策，而不是履行協調其他國安機構的傳統職責。

韋德寧指出，話雖如此，但如果國安會被嚴重精簡，就有可能喪失足夠的行政權力來「管控」國安體系。

一些支持者認為，砍國安會人數將有助川普減少未必支持「讓美國再次偉大」議程的其他機構官員人數。一名知情人士表示，川普從第一任期學到教訓，當時他認為許多國安會官員私下阻撓推動他的政策，「他不打算再犯相同錯誤。」

但也有人質疑清洗國安會對政策的影響，尤其調解政府內部分歧方面的能力。

一名前國安會官員表示，「將國安會的人員削減到幾乎為零，等於美國政府失去制定外交政策選項的能力，或者說，失去對川普偏好施加制衡的力量。剩下的就只有總統的權力了。」

多位知情人士透露，川普先前解雇國安會資深科技主任費特（David Feith）後，也解散國安會負責監管科技及國安政策的部門。

這個部門在拜登時期創立，於擬定出口管制措施方面發揮重要作用，目的在使中國更難取得可用於軍事的先進科技。

國安會及白宮沒有回應置評請求。

國安會大幅精簡人事的消息，由美國新聞網站Axios率先報導。