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哈佛台灣準新生焦慮 「夢想太難」

聯合報／ 編譯盧思綸／綜合報導
美國川普政府禁止哈佛大學招收外籍生，讓已被錄取但尚未取得美簽的Yu-hsuan Lin非常焦慮。路透
美國川普政府禁止哈佛大學招收外籍生，讓已被錄取但尚未取得美簽的Yu-hsuan Lin非常焦慮。路透

美國總統川普廿五日再度砲轟哈佛大學，質疑校內近三成學生來自國外，其中一些國家對美國不友善，校方卻對他們的教育資金來源毫無交代。另外，兩名來自台灣的準哈佛生接受路透訪問時難掩心中焦慮與無助，甚至直言「求總統行行好」。

川普再轟哈佛 收不友善國家學生

法新社報導，川普廿五日在真實社群發文寫道：「為什麼哈佛不說明，他們有近百分之卅一學生來自外國，但那些國家，其中一些對美國根本不友好」。川普說：「我們想知道這些學生是誰，這是合理要求，畢竟我們給了哈佛數十億美元，但哈佛顯然不願意配合。」

美國土安全部長諾姆廿二日撤銷哈佛招收外籍生資格，哈佛隨即提告，法官廿三日裁定暫停執行，但數千外籍生能否就讀陷入不確定。

住在台北、廿七歲的Yu-hsuan Lin向路透展示哈佛錄取證書，她透露得知新措施後非常焦慮，「我發現，通往夢想的路比我想的還要艱難，困難重重，有太多不確定性」。

她表示：「我原本以為經過這半年來的各種變化，我可以接受一切挑戰。但這次我真的感覺被打擊到了，變得非常焦慮。」她尚未獲得美簽，並透露可能會選擇延後入學，或轉向申請歐洲或英國的碩士課程。

另一個名為Vince的廿三歲台灣男生，原先計畫今年赴哈佛攻讀公共衛生，卻遭遇川普政府新規。他說，「我們當然感到非常緊張」。

哈佛學生自治組織透露，正與校方合作協助國際學生轉學。成員包括牛津、劍橋等名校的英國「羅素大學聯盟」可能是首選目標，愛因斯坦的母校蘇黎世聯邦理工學院等多所名校也向哈佛學生招手。

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