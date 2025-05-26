哈佛外籍學者 憂心下一步被針對

美國川普政府上周宣布禁止哈佛大學招收國際學生，當地法院雖已頒令暫停執行新規，但已引發留學生焦慮，哈佛的外國籍學者也人心惶惶。在哈佛大學社會研究課程擔任講師的香港學者陳啟睿指出，校方雖向教職員稱「一切如常進行」，但他擔憂川普政府未來恐針對校內的海外學者，直接撤銷其簽證。

香港明報報導，陳啟睿表示，川普政府上月向哈佛提出的改革清單，除了招生問題亦有針對教職員，他擔心當局下一步可能針對外籍學者，且手段更加簡單，直接撤銷簽證便可。

川普上任後以「反猶」為由持續向高教界施壓，包括削減大學撥款及研究資助等。陳啟睿稱，多間大學因此凍結招聘，高教界職位空缺大減，一旦大學裁員，沒有終身教職的教員如講師將首當其衝，他身邊任職講師的同事、博士研究生和畢業生都很憂心。

陳啟睿說，不少歐洲院校主動向美國高教界招手，部分學者已轉赴加拿大和英國，「他們覺得那裡的氣氛可能好些」，他認為長期會有「轉向」，英、歐、加拿大學位或職位會更有吸引力。

陸官媒環球時報昨也匿名引述一名哈佛中國訪問學者指出，近一段時間，美國學術界很多人都開始考慮去加拿大工作，因對美國的科研環境感到悲觀，原因包含與當前政府政策立場不符的研究項目「被卡住」，哈佛等大學更面臨嚴重財政壓力，許多教授甚至捐出部分薪水。