哈佛國際生考慮轉校 路透點名「英國常春藤聯盟」

美國川普政府22日撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，儘管法官在23日裁定暫停執行，但情勢依舊不明朗，部分留學生考慮轉校，路透點名被譽為「英國常春藤聯盟」的羅素大學聯盟可能是首選目標。另外，美國國土安全部長說，哈佛事件是對全美大學的警告。

哈佛大學共有6,800名國際學生，約占總註冊人數的27%。公共行政碩士的德國學生格茲巴赫（Michael Gritzbach）表示，此舉對國際學生而言是「美夢變成惡夢」，尤其是存錢多年或獲得獎學金的學生。

哈佛大學部學生自治組織共同主席席亞爾（Abdullah Shahid Sial）透露，已有部分國際學生開始考慮轉往其他大學。他說：「正與校方合作，協助願意或被迫轉學的學生，尋求美國境內或國外其他大學就讀。」

路透指出，若是如此，英國「羅素大學聯盟」（Russell Group）的24所頂尖高等教育機構，可能受益，包括牛津、劍橋大學等。另外，蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）是愛因斯坦的母校，該校發言人費茲（Corinne Feuz）表示，「哈佛新規可能會改變情勢，讓我們有機會接收全球最優秀的學生」。亞洲方面，香港科技大學、香港理工大學等，都表示願意接收這些留學生、協助轉學。

美國政府22日表示，哈佛校園對猶太學生有敵意、支持哈瑪斯同情者，並採取種族主義的多元、平等、共融（DEI）措施。若要恢復招收外籍生資格，需在72小時內提供留學生過去五年的六大類資料，包括懲戒紀錄、參與抗議活動的影片等。

獲得入學資格的英國學生匿名表示，即使如期就學，也會擔心自己能否自由發言。