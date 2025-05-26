哈佛對中「好關係」 昔日優勢淪政治負擔

哈佛大學與中國大陸的關係一直是該校優勢與資產，如今美國川普政府指控哈佛長期與中共「合作」、校園受北京支持的行動影響，曾經的資產如今已成為政治負擔。

川普政府廿二日指哈佛大學助長反猶太主義並與中共合作，決定取消哈佛招收國際學生的資格。哈佛廿三日控告政府此舉是對哈佛「所持觀點」的懲罰，侵犯憲法第一修正案保障的言論自由權。聯邦法官已下令禁止哈佛招收國際學生命令暫不實施。

與陸有關連 帶來巨額資金

哈佛與中國關連由來已久，包括研究夥伴關係和以中國為焦點的學術研究中心；這些關係為學校帶來巨額資金、國際事務影響力和全球聲譽。二○二四年，中國學生占哈佛國際學生總數五分之一，占比最多。

路透指出，儘管哈佛的中國學生以及學校與中國的關係，並非存在不當行為的證據；但這些關連的複雜度難以全盤透明化，難免引發關注和批評。

議員憂 陸藉此獲取新技術

川普政府提到哈佛與中國有關連的問題，與共和黨主導的眾院「美國與中共競爭特別委員會」工作相呼應。國會議員擔心，中國操縱哈佛大學以獲取美國先進技術、規避美國安全法律並壓制美國國內對中國的批評。

白宮官員對路透表示，「哈佛一直讓中共利用它」、「對於中共在校內進行的私刑騷擾視而不見」。中國駐華府大使館則發表聲明表示，「中美教育交流合作是互利的，不應被汙名化」。

提供培訓對象 涉人權侵犯

有關哈佛與中國的關連，近期最受矚目的是哈佛二○二○年為新疆生產建設兵團（XPCC）提供公共衛生訓練。同年，美國以XPCC涉嫌侵犯新疆維吾爾族和其他穆斯林民族人權為由，制裁該組織。國土安全部表示，哈佛與XPCC的合作一直持續到二○二四年。

兩黨議員也憂心，與北京有關的學生社團在美國校園內監控政治行動。去年四月，一名來自台灣的哈佛學生因打斷中國駐美大使謝鋒演講，被一名中國交換學生逐出活動現場。

哈佛前校長：送陸戰略大禮

川普第二任期內，哈佛面臨的壓力越來越大。教育部聲稱在審查學校大額外國捐贈和合約報告後，發現哈佛披露的訊息不夠完整準確，今年四月要求哈佛提供其外國資金紀錄。

哈佛大學前校長薩默斯說，川普政府禁止哈佛招收國際學生，是迄今對該校最嚴重的攻擊，「美國犧牲其世界燈塔角色，等於送給中國一份戰略大禮」。